أوجبونا: إنجلترا استهانت بالوضع في إيطاليا وظنونا نبالغ

كشف أنجيلو أوجبونا المدافع الإيطالي لفريق وست هام، عن معاناته داخل الحجر الصحي في إنجلترا، وفي ظل انتظاره لمولوده الثاني.

وقال أوجبونا في تصريحات لصحيفة "توتو ميركاتو": "بريطانيا استهانت بالوضع في إيطاليا. أعلنوا الحظر ظاهريا فقط، وأعتقد أن نيتهم كانت حماية الاقتصاد المحلي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "لقد هونوا من الأمر كثيرا وظنوا أننا (إيطاليا) نهول ونضخم في الوضع".

مدافع وست هام أتبع "أعيش في لندن. هنا يوجد حظر تجول جيد، تجد المحال التجارية خالية وقليل من الناس في الشوارع، لكن إنجلترا ليست لندن فقط".

كرة القدم توقفت في إنجلترا، والدولي الإيطالي السابق اعترف بأن القلق ازداد مع إعلان إصابة بوريس موريسون رئيس الوزراء بفيروس كورونا.

صاحب الـ31 عاما أتبع "ننتظر تحديد مستقبل المسابقات من قبل الاتحاد الإنجليزي. والآن مع إصابة بوريس جونسون، أصبحت المخاوف أكبر. نتدرب في منازلنا يوميا بتوجيهات من ديفيد مويس مدربنا. أعيش في شقة، لكن المشكلة لدى بعض اللاعبين أنهم يعيشون في سكن مؤقت وهذا قد يكون صعبا مستقبلا".

مدافع يوفنتوس السابق تحدث عن الصعوبة الأكبر في العيش خارج إيطاليا، وانتظاره لمولوده الجديد، فقال "هذا صحيح أن الحياة خارج بلدك تجعل الأمور أصعب، خاصة في هذا الموقف الصعب. نملط طفلا بالفعل، وسنستقبل مولودنا الثاني خلال شهر وهذا صعب بالنسبة لزوجتي".

وأتبع "لا تتلقى الدعم من والديها، وهذا كان مهما جدا حين رزقنا بالمولود الأول. أحاول الاهتمام بها ومنحها كل شيء ممكن، لكن الأمر صعبا أن أوفق بين متطلبات ابننا الأول، والمولود الذي ننتظره، وكل هذا في ظل الحجر الصحي".

وأتم "في النهاية أوجه رسالة لأطباء إيطاليا الذين يهتمون بالمرضى. هؤلاء من يخاطرون يوميا بحياتهم، الأمر أصبح مثل الأفلام، والناس في بيوتهم في ظل حظر التجول التام".

وتعد إيطاليا الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا، الحالات ارتفعت إلى 86498، بينما وصلت الوفيات إلى 9134 حالة وتعافي 10950.

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