خليك في البيت - نهلة سامح ولعبة الأسئلة.. موقف لا تنساه وريال مدريد ومحمد هنيدي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع واحد من نجوم كرة الطائرة، نهلة سامح قائدة سيدات الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة.

- أصعب لاعبة واجهتيها؟

لاعبة كينية اسمها ميرسي ميوم.

- لاعبة بتطمني لوجودها في فريقك؟

كل الفريق مهم بالنسبة لي.

- إذا كنت بطلة في لعبة أخرى ماذا ستكون؟

تنس.

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

أول بطولة إفريقية لي مع الأهلي درجة أولى سنة 2004 عمرى حينها 14 عاما في وقتها ونلعب النهائي وفي وسط جمهور كينيا كابتن روؤف دفع بي للعب في وسط المباراة.

- مباراة لا تنسيها والسبب؟

مباراة نهائي إفريقيا مع قرطاج التونسي في تونس ومتعادلين ونلعب الشوط الحاسم وتقدموا علينا 6-2 والتعويض صعب واستطعنا العودة والفوز 15-13 وكانت من أفضل المباريات التي لعبتها بشكل جيد.

- بتشجعي كرة قدم؟ لو مشجعة من هو فريقك المفضل؟

طبعا الأهلي وريال مدريد وليفربول.

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

روبرتو كارلوس

روجر فيدرير

جيبا (كرة طائرة)

تشو تينج (لاعبة صينية كرة طائرة)

راؤول

- أفضل 5 رياضيين مصريين تاريخيا بالنسبة لك؟

محمد صلاح

أحمد فتحي

تهاني طوسون

شريهان سامح

محمد عبدالمنعم

- العمل الفني المفضل لكي؟

الناظر صلاح الدين، زكي شان

- فنان لا تفوتي أي عمل فني له؟

محمد هنيدي

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