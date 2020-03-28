القبض على لاعب نيوكاسل السابق لخرق الحجر الصحي من أجل حفل

ألقت السلطات البيروفية القبض على نولبرتو سولانو لاعب نيوكاسل السابق والمدرب المساعد لمنتخب بيرو بسبب خرق الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا من أجل حضور حفل.

سولانو البالغ 45 عاما كسر حظر التجول المفروض من السلطات في بيرو وذهب لحفل أقامه أحد جيرانه في المساء.

اللاعب الدولي السابق نفى أنه كان في حفل بل قال أن الأمر لم يتعدى لقاء مع أصدقائه.

سولانو قال لموقع "نيوكاسل كرونيكل": "ذهبت مع زوجتي لتناول الغذاء مع الأطفال، كنا 5 أشخاص، ولأن أحدهم سمع بعض الموسيقى بدأوا في الاتصال بالبرامج التلفزيونية".

وتابع "كان علينا الذهاب لمركز الشرطة لأن الجميع يتعاملون هنا بنفس الطريقة، سألوني ماذا نفعل وقلت أنها ليست حفلة لقد كان لقاء أصدقاء".

وواصل "أعرف بالطبع خطورة فيروس كورونا، نتخذ الاحتياطات ونعلم أن الجميع في المنزل ليسوا مصابين".

وأضاف "الأطفال شعروا بالملل في المنزل وأصطحبناهم لممارسة الرياضة وتناول الغذاء على بُعد 200 ياردة من المنزل، نعلم بأنهم في أمان ونتفهم خطورة الوضع".

فيما أبدى امتعاضه من وسائل الإعلام مواصلا: "أي حفلة؟ لم يكن هناك شيء، أعيش هناك بالجوار، هذا منزل جاري، أنتم تهدرون وقتكم، هذا ليس احتراما".

سولانو لعب لأندية نيوكاسل وأستون فيلا ووست هام وهال سيتي وليستر سيتي في إنجلترا كما ارتدى قميص بوكا جونيورز الأرجنتيني.

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