المدير الرياضي لـ يوفنتوس: كرة القدم ستكون كالدوري الأمريكي لكرة السلة

يعتقد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي أن عملية تبادل اللاعبين عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا ستجعل كرة القدم أقرب إلى دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين.

الأندية تعاني من توقف النشاط الرياضي لما يقارب شهرا على المستوى المادي بسبب عدم توفر العائدات المادية من حقوق بث وتذاكر المباريات والتسويق، والذي سيزداد لشهر آخر على أقل تقدير للحد من تفشي الفيروس.

ويوافق باراتيتشي بيبي ماروتا المدير الرياضي لـ إنتر ميلان الرأي بأن فيروس كورونا سيكون له تأثيره على سوق الانتقالات.

وقال لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "سوف يكون هناك العديد من الصفقات التبادلية، موقف سيجعل كرة القدم أقرب لكرة السلة الأمريكية للمحترفين".

وأضاف "يبدو أن بعض الأندية مثل الألمانية قد تستفيد من تلك الكارثة، خاصة أن ألمانيا تمتلك اقتصادا أكثر ثباتا من باقي الدول".

ولا تتواجد في دوري السلة الأمريكي قيمة بيع لاعب، بل ينتقل اللاعبون عبر المبادلة أو في صفقات حرة.

وتعد إيطاليا الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا، الحالات ارتفعت إلى 86498، بينما وصلت الوفيات إلى 9134 حالة وتعافي 10950.

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