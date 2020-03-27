تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل

الجمعة، 27 مارس 2020 - 17:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

قد يغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الأنشطة الرياضية توقفت في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ويبدو أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف الجاري في طريقها للتأجيل لـ 2021.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فأن هناك اقتراح بإقامة دورة الألعاب الأولمبية في ربيع 2021 عقب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في يناير وفبراير من العام المقبل في الكاميرون.

أخبار متعلقة
صلاح وكلوب وفريق ليفربول يبعثون رسالة شكر لأطباء العالم أول ظهور لصلاح منذ تفاقم أزمة فيروس كورونا ملف - كل ما قاله رمضان صبحي.. عن بادجي وصلاح والسعيد وسر إصابته رمضان: تصريحي عن صلاح؟ تعلمت في الأهلي حماية لاعبيني

ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة عن موسم 2020-21 للريدز.

يورجن كلوب كان قد علق سابقا في يناير الماضي على إقامة البطولة الإفريقية في منتصف الموسم بمثابة "نكبة" لأنها تمثل رحيل أبرز نجومه.

صلاح سجل الموسم الحالي 16 هدفا في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي، ويعد الريدز الأقرب لحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما، قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

الإسماعيلي لـ في الجول "محمد مجدي في الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة التحليل"

في ظل أسطورة - "ديفيد".. بيكام الجديد

فرجاني ساسي يتكفل بـ100 أسرة

حوار في الجول – حسن نصر يروي تفاصيل كأس مصر للمصري.. موقف رائع مع الخطيب وإنجاز أوروبي

خليك في البيت – إبراهيم المصري ولعبة الـ8 أسئلة.. موقف ومباراة لن ينساهما

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كتاب في البيت - أنا دروجبا (6).. نهاية جميلة لرحلة تشيلسي.. وحكاية صورة غريبة مع ميسي 4 دقيقة | حكايات في الجول
لاتينوس - ديلفين الإكوادوري.. بومة صارت رمزا وأزمة القمصان بسبب وفاة والزلزال 32 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير مغربي: كاف يستعد لتأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
رابطة الدوري الإنجليزي: نناقش التبعات الاقتصادية الناتجة عن توقف كرة القدم ونصل للقرار قريبا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الاتحاد الآسيوي يدرس استكمال دوري الأبطال بنظام التجمع في أغسطس 2 ساعة | آسيا
كتاب في البيت - أنا إبراهيموفيتش.. (5) حين قررت أن أخدش صلعة الأحمق جوارديولا 2 ساعة | حكايات في الجول
ديبالا يوضح معاناته مع فيروس كورونا: أتنفس بصعوبة 3 ساعة | أوروبا
رسالة من إكرامي للنجوم الحقيقيين 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 2 الحقيقة وراء حسام عاشور 3 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك 4 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب
قد ينال إعجابك