مانشستر يونايتد في بيان: ندعم استكمال الموسم.. ورسالة للجماهير

دعم نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي، فكرة استكمال مواسم كرة القدم التي ينافس بها بدلا من إلغاءها حتى لو كانت بدون جماهير، كما طمأن جماهيره من حملة التذاكر الموسمية على استرداد قيمة تذاكرهم حال استكماله دون جماهير أو إلغائه.

وقال النادي في بيان رسمي: "النادي يدعم بشكل كامل النية لاستكمال موسم مسابقات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي".

وأضاف "نقدر صبر ودعم الجماهير خلال ذلك الوقت الصعب، ورحبنا بالنقاش الذي حظينا به مع رابطة المشجعين وممثلي الجماهير".

وواصل "نعلم أن جماهيرنا لن ترغب في تفويت أي مباراة تلعب في الأشهر المقبلة وستكون محبطة إن حدث ذلك، لكن من الواضح أننا جميعا يجب أن نلعب دورنا في محاربة هذا الفيروس".

وأكمل "سنفعل ذلك بتأخير موعد نهاية حجز التذاكر الموسمية، ونؤكد سياستنا على أنه إن ألغيت المباريات أو لعبت بدون جماهير، سننهي أي قلق لدى جماهيرنا في هذه الظروف".

وتابع "لقد منحونا الكثير عبر السنوات، ونحن ملزمون بالرد، رسالتنا واضحة أننا في ذلك معا، سنستمر في إعلام جماهيرنا بالتطورات وحاليا نشجعهم على اتباع كافة التعليمات".

وأتم "كونوا آمنين وابقوا في منازلكم، نأمل في أن نراكم قريبا".

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