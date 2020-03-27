كلوب: حاليا كرة القدم ليست أهم شيء في العالم.. وفيديو تسبب في بكائي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الحديث عن عودة كرة القدم أو اللعبة عموما ليس أهم شيء في الوقت الحالي، كما كشف عن مقطع فيديو وصله ليلة الخميس تسبب في بكائه. وذلك في حوار مطول أجراه مع موقع النادي الإنجليزي.

وصرح كلوب: "قلنا ذلك كثيرا وأعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، ١٠٠٪ ليست كذلك".

وأضاف "في اللحظة الحالية الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت إن كان هذا ما يريده الناس، هو الالتزام الكامل وكلما التزمنا كلما وصلنا إلى ما نريد، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا".

وواصل "هذه هي الطريقة، لا يوجد حل آخر حاليا، لا أحد يمتلك أي حلول، علينا أن نلتزم ونلزم أنفسنا بتطبيق التعليمات، يجب أن نحافظ على مسافتنا من الأشخاص الآخرين، يمكننا القيام بشيء وليس بالكثير، علينا فقط أن نهدأ".

وأكمل "نعم، الاقتصاد سيستمر وسنبدأ من جديد، كلما قل عدد المصابين كلما كان بإمكاننا العودة، هذا ما أفهمه".

رئيس وزراء بريطانيا ووزير الصحة البريطاني كانا آخر من أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ضمن أكثر من ١١ ألف و٦٦٠ حالة إصابة بالفيروس في المملكة.

وواصل كلوب: "بعد الأسابيع القليلة المقبلة، منحنى الإصابات سيصبح مسطحا، وهذا أهم شيء، علينا أن نمنح تركيزنا بالكامل لمن هم بالمستشفيات والأطباء وأن نمنحهم فرصة لعلاج الحالات الخطيرة".

وأكمل "بعد ذلك في مرحلة ما سنعود للعب كرة القدم، لا يمكنني إلا التمني ولدي أسباب وتتصورون الموقف".

واستطرد "لا يمكنني الانتظار حتى تعود الكرة، لكن رغم ذلك يجب أن ألتزم بكل التوجيهات وسأحاول قدر الإمكان أن أحد من انتشار الفيروس".

واسترسل "أتذكر يوم أمس وصلني فيديو لأشخاص في المستشفى خرجوا للتو من العناية المركزة، وحينما بدأوا في غناء (لن تسير وحدك أبدا) بدأت في البكاء فورا".

وأضاف "إنه أمر لا يصدق، لكنه يظهر كل شيء، هؤلاء الأشخاص لا يعملون فقط، لكنهم يمتلكون روحا جيدة للغاية".

وتابع "اعتادوا على مساعدة غيرهم، نحن بحاجة للاعتياد على الأمر لأننا نمر بمشاكلنا الخاصة، عكسهم يعتنون بغيرهم".

وأتم "تلك وظيفتهم إنهم يقومون بذلك كل يوم، يضعون أنفسهم في خطر لأنهم يساعدون المرضى وأصحاب الحالات الخطر وأيضا غير القادرين على مساعدة أنفسهم، لذا لا يمكنني أن أتوقف عن الإعجاب بهم وتقديرهم بشكل أكبر".

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