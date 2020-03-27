خليك في البيت – ندى الجيزي ولعبة الـ8 أسئلة.. موقف لا تنساه وأصعب منافس

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع ندى الجيدي لاعبة نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة السلة.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

-أصعب لاعب واجهته؟

"لاعبتان. لاعبه محترفة لا أتذكر اسمها مع الأسف، كنت معنا في البطولة العربية منذ 6 سنوات، وصراحة تفوقت علي تماما".

"كانت تلعب مثل الرجال تماما وربما أفضل. كانت مميزة جدا جدا، فكانت تصوب 10 كرات، تسجل منهم 9، ومميزة في الثلاثيات وتصنع المشاكل للفرق المنافسة".

"اللاعبة الثانية هي سارة زكريا. لاعبة هيليوبليس وسبورتنج وأحيانا في الأهلي. كانت تملك الخبرة والذكاء في الملعب، وتلعب السهل الممتنع. صانعة ألعاب ممتازة".

-لاعبة تطمئني حين تكون في فريقك؟

"نوران سمير الجيزي أختي الصغيرة، تبلغ 18 عاما وتلعب مع الفريق الأول منذ عامين".

"حين نكون معا في الملعب، نصنع ثنائي مميز طيلة اللقاء. وتساعدني كثيرا ونحفظ طريقة لعب بعض، والمدربين دائما يتحدثون عنا جيدا".

- لو لم تكوني لاعبة سلة فكنت ستتفوقين في أي لعبة أخرى؟

"سأكون لاعبة سباحة. في الأساس كنت أتدرب سباحة بجانب كرة السلة، لكنني اخترت الاستمرار في كرة السلة".

"لو كنت استمريت في السباحة كنت سأفوز بالعديد من البطولات، لأنني كنت فعلا مميزة فيها بجانب أن النادي نفسه مميز في تلك اللعبة".

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

"في سنة من السنوات كنت في التدريب مع الفريق، وتعرضت لالتواء في قدمي وكُسرت".

"بقيت في منزلي شهرا لا ألعب. وبعدها اكتشفت أن رجلي ضعفت لأن التجبيس كان بطريقة خاطئة. وقتها اضطررت لتجبيسها من جديد والابتعاد لشهرين؟ ضاع مني أربعة أشهر في هذا الموسم، وتعرضت لاكتئاب بسبب عدم المشاركة وأنا في سن صغير".

"أذكر أن أهلي ومدربي فتحي عبد العزيز وقفوا معي وأعادوني سريعا وشاركت".

"بعد العودة من الإصابة كنت أعاني من ترومة وأخشى المشاركة كي لا أتعرض لإصابة من جديد. حتى أنني فقدت الأمل أن أعود للعب مرة أخرى، لكنني عدت واستعدت مستواي من جديد".

-مباراة لا تنسيها؟

"مباراة هيليوبليس هذا الموسم. كنا لا نفوز عليهم منذ فترة طويلة والأمل ضعيف في فوزنا نظرا لوجود عناصر كثيرة لديهم في المنتخب وأصحاب خبرات".

"في هذه المباراة شاركت بها بالكامل باستثناء خمس دقائق للراحة فقط".

-ما هو فريقك المفضل محليا وعالميا؟

"الزمالك بالنسبة لي هو فريقي محليا وعالميا وكل شيء".

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

كوبي براينت.

ماريا شارابوفا.

ليونيل ميسي.

مايكل فيليبس.

كيفين دورانت.

-أفضل 5 رياضيين في مصر تاريخيا؟

محمد صلاح.

رنيم الوليلي.

أحمد الأحمر.

مدحت وردة.

هادية ملاك.

- العمل الفني المفضل ليك؟

مسلسل شيرلوك.

-ممثلك المفضل؟

ويل سميث.

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