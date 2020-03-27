الشعراوي: الحياة عادت للصين.. الزحام في الشوارع وأستطيع الذهاب للمطعم

الجمعة، 27 مارس 2020 - 13:31

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - شنجهاي شينوا

وجه ستيفان شعراوي النجم الإيطالي رسالة تفائل للعالم بأثره بعدما بدأت الحياة تعود لطبيعتها في الصين على حد وصفه.

لاعب فريق شانجهان جرينلاد شينوا في تصريحات لـ "سكاي سبورت إيطاليا": "الوضع تحسن بشكل كبير هنا في الصين، والحياة بدأت تعود لطبيعتها".

وأضاف "نحن نسير بشكل عظيم. وهذه رسالة تفائل للعالم كله".

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اللاعب ذو الأصول المصرية أكمل "من شرفة منزلي، بإمكاني الآن مشاهدة الزحام في الشوارع، الناس بدأوا يحضرون مرة أخرى".

وواصل "في أحلط أوقات الوضع هنا، وضعوا أماكن محددة لحظر التجول".

نجم روما وميلان السابق أتبع "الآن، بإمكاننا الذهاب إلى المطاعم والحانات. هذا تطور عظيم".

الشعراوي أراد العودة لإيطاليا في شهر يناير الماضي لضمان موقعه في كتيبة روبيرتو مانشيني لمنتخب إيطاليا في يورو 2020، لكن هذا لم يحدث.

وأكمل "مع الوضع الحالي، حاولت ذلك. تواصلت مع النادي لإيجاد حل بعدما قرروا تأجيل الموسم وكنا لا نعلم موعدا محددا لعودة المسابقة".

صاحب الـ27 عاما أضاف "مع وجود توقف دولي في شهر مارس، لم أكن أستطيع الاستمرار هنا، لكنني استمريت وأنا الآن لاعبا في شانجهاز جرينلاند ولا يسعني سوى خدمة الفريق ومساعدته".

وواصل "أفتقد إيطاليا. عشت في روما لفترة طويلة وشعرت هناك بأنني جزءا من العائلة، لذلك أفتقدهم وأفتقد كل شيء، حتى والداي".

وأتم "حين تنتقل إلى عالم مختلف تماما عن عالمك، فإنك تفتقد للعديد من الأشياء. كنت محظوظا بأنني زرت إيطاليا كثيرا، وأشكر منتخب إيطاليا لأنهم دائما ما كانوا على اتصال بي".

الشعراوي حقق لقب كأس الاتحاد الصيني مع فريق شانجهاي شينوا في الموسم الماضي وفي أولى مواسمه مع الفريق.

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