حوار في الجول – حسن نصر يروي تفاصيل فوز المصري بالكأس.. موقف رائع مع الخطيب وإنجاز أوروبي

رغم مرور السنوات على اعتزاله، لكن جماهير النادي المصري ما زالت تعتبر حسن نصر حارسا تاريخيا للفريق، وأحد أفضل من حرسوا عرينه.

حسن نصر تألق مع المصري وقاده لتحقيق كأس مصر 1998، ثم تألق مدربا لحراس المرمى، فقدم أحمد الشناوي للمنتخب الأولمبي، وأعاد أمير عبد الحميد لمنتخب مصر الأول عبر بوابة المصري.

FilGoal.com أجرى حوارا مع حسن مصر نصر حارس المصري السابق، وكل ما يلي على لسانه.

كأس مصر 1998

"انتقلت المصرى فى موسم تحقيق بطولة كاس مصر قادما من القناة و كان عمري وقتها 32 عاما اثناء رئاسة كامل أبو علي للنادى المصري".

"تلقيت اتصالا من ياسر سالم يعرض علي الانتقال للمصري، وتوجهت مع الفريق إلى معسكر الغردقة، وهناك تم التوقيع مع كامل أبو علي وبعدها أتم النادي المصري إجراءات الانتقال مع نادي القناة".

"في بداية الموسم تعرضنا لهزة في المستوى مع أنور سلامة، وبعد تولي عبد الوهاب قوطة رئاسة المصري تم التعاقد مع المدير الفني كروجر، وأنا طلبت أن يكون مدرب الحراس عاشور بكري".

"أقصينا الأهلي ومن بعده الإسماعيلي بركلات الترجيح، فشعرنا أننا قريبون من تحقيق لقب كأس مصر، وكنت حقا في قمة تركيزي في تلك الفترة. كنت أدرس كل لاعب في المنافس وطريقة لعبته وتصويبه".

"كنت أحدد مكافآت الفوز مع عبد الوهاب قوطة الذي لم يكن يرفض أي طلب لصالح اللاعبين".

في النهاية حقق المصري لقب كأس مصر على حساب المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية. وهي آخر بطولة دخلت خزائن النادي المصري.

موقف الجوهري

"بعد تألقي بشكل ملفت، تحدث محمود الجوهري عني في أحد الأحاديث الإذاعية، وأكد أنه يرغب في ضمي للمنتخب، ولكنه يرفض اتخاذ هذا القرار حتى لا أكون ضيف شرف خاصة أنه يحاول النزول بأعمار اللاعبين، وأنا كنت في الـ33 من عمري.

"كنت أتمنى بالفعل التواجد مع المنتخب، ولكنني احترمت رؤية الجوهري لأنني كنت أنضم للمنتخب أثناء فترة وجودي مع نادي القناة".

موقف مع الخطيب

"حديثي الأول مع محمود الخطيب كان في أحد المساجد بفيصل، والتقينا عدة مرات فى مناسبات عديدة، وفي مرة من المرات قدمت له دعوة لحضور مباراة أشانتي كوتوكو ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس".

"الخطيب استجاب بالفعل وحضر المباراة في بورسعيد، وانصرف قبل نهاية المباراة".

بعد اللقاء تواصل معي، وأكد متابعته للمباراة على الراديو وأشاد بالمستوى الذي قدمته في المباراة".

إنجاز أوروبي بالتساوي مع نادر السيد

"يعتبر أنا ونادر السيد فقط من حراس المرمى المصريين، من شاركنا في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما شاركت مع نادى تيرانا الألباني الذي كان يملكه الراحل سيد متولي، وكنا قريبين من مواجهة فريق أياكس في أحد الأدوار الإقصائية".

أحمد الشناوي

"بدأت العمل مع النادي المصري، وكان أحمد الشناوي مشاركا في آخر 3 مباريات من الموسم المنتهي، وبدأنا الموسم الجديد في وجود أمير عبد الحميد معنا".

"كان الاتجاه للموافقة على رحيل أمير عبد الحميد والاعتماد على أحمد الشناوي، ولكنني طالبت باستمرار أمير".

"انطلق الموسم وأمير شارك في 17 مباراة متتالية وأدى بشكل جيد، ولكنني في المباراة الـ 18 قررت إشراك أحمد الشناوي أمام الإنتاج الحربي بعد الاتفاق مع المدير الفني طه بصري".

"أحمد الشناوى ظهر بشكل رائع جداً وقدم مستوى أشاد به الجميع، وعقب المباراة الثالثة أمام الإسماعيلي في الإسماعيليةـ تحدثت مع أمير عبد الحميد ومنحته القرار سواء بالعودة للمشاركة أو استمرار منح الفرصة لأحمد الشناوي، وأمير قرر استمرار أحمد الشناوي ليظل الحارس الشاب فى الحفاظ على شباكه لـ 7 مباريات متتالية".

"كنت اعمل مع أحمد الشناوي في كل شيء داخل الملعب وخارجه، وأهتم بتفاصيل حياته العملية والشخصية، وأظن أن هذا هو التعامل الأمثل مع أحمد الشناوي، كما أننا كنا ندرس جميع الفرق واللاعبين، وندرس طريقة لعب المنافسين وجميع لاعبيه".

"النادي الأهلي حاول كثيرا ضم أحمد الشناوي، وأحمد ناجي تحدث معي أكثر من مرة للموافقة على رحيل الشناوي ومحاولات عدلى القيعي كانت متكررة، ومانويل جوزيه كان دائم التحدث عن أحمد الشناوى في محاضرات ما قبل مواجهة الفريقين".

"كنت أرفض رحيل أحمد الشناوي، واللاعب أيضا قرر البقاء في المصري، خاصة وأن كامل أبو علي عدل عقده للفئة الأولى، وضم صفقات قوية والفريق وقتها كان يعتبر من أفضل الفرق في الدوري".

"نصحت الشناوي في أول عام له مع الزمالك بأن تلك الخطوة لن تكون سهلة ومشاركته في وجود عبد الواحد السيد ستكون صعبة، وسيواجه حرب داخل الملعب وخارجه، ثم كان رحيل عبد الواحد في الموسم التالي ما منح الشناوي فرصة المشاركة".

"الشناوي حارس موهوب ويعتبر من أفضل الحراس الموهبين في مصر ومن بعده محمد عواد، وعلى المستوى الجماهيري والدولي سيكون أحمد الشناوي".

"مركز حراسة المنتخب سيكون عليه تنافس قوي في ظل تألق محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، وعودة محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد الشناوي".

"تذبذب مستوى الشناوي في بعض الأحيان له عدة أسباب، من أهمها الجرعة التدريبية التي يحصل عليها، بجانب التعامل النفسي مع الحارس لأنه يحتاج طريقة معينة للتعامل، وعلى الحارس أن يبتعد عن بعض الأجواء المحيطة به".

"أحمد الشناوي مستحيل يخاف من أي مباراة، وتاريخ المواجهات التي شارك فيها في بدايته الدولية دليل على ذلك، وبدليل أنه شارك مع المنتخب الأول أمام البرازيل، وشارك في الأولمبياد وكان من أفضل الحراس، ولكن هناك حملات موجهة لهدم الحارس".

"الأفضل لأحمد الشناوي لاستعادة عرين المنتخب هو الاستمرار في مصر والأداء بشكل قوي، والتركيز مع الابتعاد عن الأجواء المحيطة، الاحتراف ليس خطوة جيدة في الوقت الحالي".

إيهاب جلال

"عملت مع إيهاب جلال في نادي أهلي طرابلس بليبيا، وعندما طلبني النادى المصرى عقب رحيل حسام حسن، اتفقت معه على العودة لبورسعيد لأنني أعتبر من أبناء المصري وألبي طلبه في أي وقت".

"خلال فترة عملي في المصري فتحت خط المفاوضات مع إيهاب جلال قبل شهر من التوقيع الرسمي للمصري، وأثناء إحدى المعسكرات بالقاهرة مع الأهلي، أكد حضوره لتدريب المصري بعد مباراتي الكونفدرالية".

"كان من المفترض أن أتواجد بالجهاز الفني للمصري مع إيهاب جلال، وهذا الاتفاق كان أمام مصطفى كمال مدرب الحراس في جهازه الفني، ولكنني فوجئت أنني خارج الجهاز الفني، وفضلت الصمت احتراما لمكانة النادي المصري وظروف تلك الفترة".

"إيهاب جلال لم يحقق أي إنجاز مع المصري، وتحقيق المركز الرابع جاء لصحوة الفترة الأولى للجهاز الفني مع التدعيمات في شهر يناير واللعب على ملعب السويس".

"الفريق حصد المركز الرابع لسوء نتائج أقرب منافسيه، والمصرى في آخر 6 مباريات كانت نتائجه سيئة حتى حسم المركز الرابع بنتائج الفرق الأخرى".

"في الموسم الحالي، تأخرت إدارة المصري في قرار رحيل إيهاب جلال، ومنحه أكثر من فرصة لتصحيح موقف الفريق، ولكن كل هذه الفرص لم يكن لها أي فائدة".

"لا يشرفني العمل مع إيهاب جلال في أي وقت آخر، وهناك مدربون بالصدفة يحصلون على هالة وشهرة دون أن يستحقونها".

حراس المصري

المصري يضم حراس مرمى متميزون، ولكنهم يحتاجون طريقة تعامل ووحدات تدريب مختلفة لتقليل الأخطاء، وزيادة التركيز، وهذا ما كنت أقوم به خلال فترة عملي التي امتدت لشهر ونصف فقط".

مستقبل حسن نصر

"لا أعتبر نفسي تابعا لأي جهاز فني. أنا أملك طريقتي الخاصة في التدريب، سواء في الخليج أو في مصر مع أندية المصري والداخلية وبتروجت، لكنني سأبقى فخورا دائما بانتمائي للمصري".

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