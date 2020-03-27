نادر شوقي يجيب.. هل يبقى فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي

أجاب نادر شوقي مدير أعمال ثنائي الأهلي رمضان صبحي وأحمد فتحي على إمكانية استمرار اللاعبين بصفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد فتحي وإعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري.

قال نادر شوقي عبر قناة (أون تايم سبورت): "لقد حدد النادي الأهلي جلسة يوم الاثنين المقبل الساعة 11 ظهرا للتفاوض مع فتحي، واختيار مكانها متروك لمسؤولي النادي".

وبسؤاله عن إمكانية بقاء أحمد فتحي مع الأهلي، رد "المؤشرات دائما جيدة، ولم يسبق أن كانت غير جيدة، طالما اللاعب في النادي إذن هو قريب دائما، بعكس الأمور في ناد آخر".

وتابع "لا توجد خلافات، بل خلافات من لا شيء، وإذا كان أحمد فتحي رافضا للتفاوض على الطاولة، لن يفعل ذلك.. بل من الممكن أن ينتظر لنهاية الموسم ويرى ما سيحدث".

واستدرك "لكن بمجرد إعلان الأهلي عن جلسة، تجاوبنا".

وتطرق نادر شوقي للحديث عن رمضان صبحي قائلا "ننتظر قرار الفيفا والاتحاد الإنجليزي بشأن الإعارات وما سيحدث بشأن الموسم الجاري، لا أحد في العالم يعلم شيئا".

وأكد في ختام تصريحاته "بالطبع أي لاعب في سن رمضان صبحي يتطلع للاحتراف".

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