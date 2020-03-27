اتحاد الكرة ردا على سعيد حمزة: أخطأت بالحديث.. صرفنا المستحقات وتعاقدنا على سماعات جديدة

الجمعة، 27 مارس 2020 - 01:07

كتب : أحمد الخولي

اجتماع وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس بريزينتيشن منتصر النبراوي مع وليد العطار ومحمد فضل

رد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على تصريحات الحكم سعيد حمزة بعدم حصولهم على المستحقات بالإضافة لتلف السماعات التي يديرون بها المباريات.

وقال العطار لبرنامج ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "سعيد حمزة أخطأ وتجاوز اللوائح بتواصل الحكام مع الإعلام دون تصريح مسبق".

وأضاف "حضرت اجتماعا مع جمال الغندور وأعضاء اتحاد الكرة ولم نتطرق لمستحقات الحكام تماما".

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وواصل "صرفنا 4 مليون و500 ألف جنيه قيمة مستحقات الحكام كاملة عن الموسم الماضي".

وأكمل "اللائحة الجديدة كان لا بد من تبديلها لأنه تم اعتمادها دون وجود لتقنية الفيديو، والاتحاد قرر كذلك صرف قيمة المستحقات المتأخرة للحكام بواقع مليوني جنيه".

وشدد العطار "اتحاد الكرة لم يقصر على الإطلاق بشأن الحكام وساندهم وتحملنا قيمة علاج الحكم محمد الصباحي".

وعن تلف السماعات قال: "هناك سماعات متواجدة بالفعل ولكنها لا تناسب تقنية الفيديو وتعاقدنا على سماعات جديدة ولكن حظر الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا حال دول وصول الشحنة في الموعد المحدد".

وأتم "كما أن الأزمة المالية لدينا كانت بسبب تأخر مستحقاتنا لدى الشركة الراعية فقط".

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