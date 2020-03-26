ستيفان الشعراوي: أفتقد إيطاليا.. والأوضاع تتحسن في الصين

أوضح ستيفان الشعراوي لاعب منتخب إيطاليا وشنجهاي شينوا الصيني الأوضاع في الصين عقب انحسار تفشي فيروس كورونا.

ستيفان الشعراوي النادي : روما

لاعب ميلان وروما السابق قال لشبكة سكاي إيطاليا: "الوضع يتحسن بدأت أشعر بالحياة في المدينة بل في البلاد بالكامل، نقوم بعمل رائع، وتلك رسالة إلى العالم".

وتابع "من منزلي أرى الآن إشارة المرور، بدأ الناس يخرجون من جديد، اعتقد أن تلك علامة في ذلك الوقت العصيب، بعدما أغلقت المدينة بالكامل".

وأضاف "الآن يمكنك الذهاب إلى المطعم وحانة وهذا انتصار كبير".

وأكمل "حاولت في تلك الأوضاع من أجل إيجاد حلا من النادي، عندما عدنا في يناير وتأجلت مسابقة الدوري لم نكن نعرف موعد أو مدة التوقف".

وتحدث عن مستقبله مع الفريق في ظل إيقاف الدوري الصيني دون تحديد موعد عودته "مع حلول التوقف الدولي في مارس، طلبت حلا من النادي إذ أن أولويتي المشاركة في البطولة الأوروبية وأريد المشاركة وأن أكون فعالا".

وأضاف "حتى الآن أنا لاعب في شنجهاي شينوا وأفكر في الفريق ولا أستطيع التحدث عن هذا".

وأردف"رحلت من روما ليس على مستوى الكرة، بل تركت عائلتي، افتقد إيطاليا، عندما تسافر إلى عالم مختلف تماما عنك فأنت تفتقد عديد الأشياء".

وأتم "أنا محظوظ كفاية بعودتي كثيرا إلى إيطاليا، أشكر المنتخب الوطني ودائما يتواصلون معي".

وكان الشعراوي قد حصد لقب كأس الاتحاد الصيني مع الفريق بعد 6 أشهر فقط له مع النادي.

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