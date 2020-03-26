رئيس المقاصة يتحدث عن عدم تألق لاعبي الفريق مع القطبين.. ولماذا لم تكتمل تجربة ميدو

يتألق لاعبو مصر المقاصة مع الفريق ولكن ذلك التألق لا يظهر حينما ينتقلون لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فما هو السبب؟

أجاب محمد عبد السلام رئيس المقاصة لـFilGoal.com: "ربما الضغط هو السبب الأكبر".

وأضاف "ضغط جماهيري ونفسي كبير جدا، اللاعب يحارب ليثبت نفسه، وبعكس المقاصة فالضغط هنا قليل وربما هناك ظروف أخرى يتعرضون لها تمنع تألقهم".

واستدرك "لكن رأينا حسيت الشحات تألق في العين الإماراتي ومع الأهلي".

تجربة ميدو

رحل أحمد حسام "ميدو" عن الإدارة الفنية للمقاصة في منتصف الموسم بسبب اهتزاز النتائج فما هو سبب عدم اكتمال التجربة؟

قال رئيس المقاصة: "سوء التوفيق هو العامل الأساسي".

وأضاف "ميدو لازمه سوء توفيق بشكل غير طبيعي وبشهادة اللاعبين كان يفعل كل شيء للنجاح".

وشدد "أكن له كل الاحترام والتقدير وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

لماذا اهتز المقاصة بعد إيهاب جلال؟

نجح إيهاب جلال في احتلال المركز الثاني مع المقاصة في موسم 2016-2017 ولكن بعد رحيله عنه لم يحقق النادي نفس النجاح.

وعن ذلك قال محمد عبد السلام: "إيهاب جلال كان عنصرا أساسيا وهاما ومؤثرا في استقرار وثبات مستوى الفريق لأن كل اللاعبين تعلقوا به وبطريقة تفكيرة فكان بمثابة أخ لهم".

وأردف "كان هناك تفاهم كبير مع الإدارة كذلك والآن لن نتأخر عنه بعدما عاد لنا فنحن أسرة واحدة".

وأتم "إيهاب جلال هو حجر الأساس للمقاصة فتحقيقه المركز الثاني في الدوري كان إعجازا وليس إنجازا فقط".

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