خليك في البيت - عبد الله بكري ولعبة الـ 8 أسئلة.. عشق حسام عاشور وقميص شوقي

الخميس، 26 مارس 2020 - 19:54

كتب : حامد وجدي

عبد الله بكري مدافع بيراميدز

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

عبدالله بكري

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان (لعبة الأسئلة) وضيفنا هذه المرة هو عبد الله بكري مدافع بيراميدز.

سأل FilGoal.com عبد الله بكري 8 أسئلة وجاءت إجاباته عليها كالتالي..

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- أول قميص اشتريته؟

"للنادي الأهلي وعليه اسم محمد شوقي وكان يرتدي القميص رقم 17".

-أول مرة ذهبت فيها للاستاد؟

"مباراة الأهلي والمريخ السوداني في ستاد القاهرة موسم 2002 وسجل الهدفين أحمد بلال".

- أحرف لاعب في مصر؟

جونيور أجاي.

- من كان سبب حبك في ناديك؟

"النادي الأهلي بسبب حسام عاشور وأنا متيم به دائما".

- أقوى لاعب واجهته؟

"مصطفي محمد مهاجم الزمالك".

- أقوى مدرب واجهته؟

"حسام حسن"

- أفضل هدف رأيته؟

"هدف صلاح أمين مع الإنتاج الحربي من ركلة مزدوجة في مرمي الزمالك".

- مثلك الأعلى قبل ما تكون لاعب؟

"البرازيلي رونالدينهو لاعب برشلونة الإسباني كنت أعشق لعبه".

- وأخيرا تتوقع عودة الرياضة قريبا؟

"إن شاء الله الأمور تعود لطبيعتها".

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خليك في البيت عبد الله بكري بيراميدز
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