خليك في البيت - عبد الله بكري ولعبة الـ 8 أسئلة.. عشق حسام عاشور وقميص شوقي

- أول قميص اشتريته؟

"للنادي الأهلي وعليه اسم محمد شوقي وكان يرتدي القميص رقم 17".

-أول مرة ذهبت فيها للاستاد؟

"مباراة الأهلي والمريخ السوداني في ستاد القاهرة موسم 2002 وسجل الهدفين أحمد بلال".

- أحرف لاعب في مصر؟

جونيور أجاي.

- من كان سبب حبك في ناديك؟

"النادي الأهلي بسبب حسام عاشور وأنا متيم به دائما".

- أقوى لاعب واجهته؟

"مصطفي محمد مهاجم الزمالك".

- أقوى مدرب واجهته؟

"حسام حسن"

- أفضل هدف رأيته؟

"هدف صلاح أمين مع الإنتاج الحربي من ركلة مزدوجة في مرمي الزمالك".

- مثلك الأعلى قبل ما تكون لاعب؟

"البرازيلي رونالدينهو لاعب برشلونة الإسباني كنت أعشق لعبه".

- وأخيرا تتوقع عودة الرياضة قريبا؟

"إن شاء الله الأمور تعود لطبيعتها".

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