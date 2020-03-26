من الدرجة الخامسة حتى الأسفل.. إلغاء كل نتائج الموسم في إنجلترا
الخميس، 26 مارس 2020 - 19:36
كتب : FilGoal
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء كل نتائج الموسم بداية من الدرجة الثالثة في القسم الخامس فيما أسفل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي كذلك تعليق الصعود والهبوط في تلك الدوريات.
أما بشأن القسمين الأول والثاني في الدوري الوطني فقرر الاتحاد الإنجليزي متابعة تطور تفشي كورونا قبل اتخاذ أي قرار بتأجيل الموسم لفترة أخرى أو إلغائه.
وفيما يتعلق بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي أنه حتى الآن سيؤجل المسابقة لحين إتاحة موعد يمكن من خلاله استكمالها.
يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق احتمالية تأجيل الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إلى ما بعد 30 أبريل الموعد المحدد سلفا لاستكمال الموسم.
وأضح التقرير أن هناك اجتماعا يشهده أندية البريميرليج ورابطة الأندية الإنجليزية الأسبوع المقبل لتحديد موعد جديد لاستئناف الموسم.
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