من الدرجة الخامسة حتى الأسفل.. إلغاء كل نتائج الموسم في إنجلترا

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء كل نتائج الموسم بداية من الدرجة الثالثة في القسم الخامس فيما أسفل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي كذلك تعليق الصعود والهبوط في تلك الدوريات.

أما بشأن القسمين الأول والثاني في الدوري الوطني فقرر الاتحاد الإنجليزي متابعة تطور تفشي كورونا قبل اتخاذ أي قرار بتأجيل الموسم لفترة أخرى أو إلغائه.

وفيما يتعلق بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي أنه حتى الآن سيؤجل المسابقة لحين إتاحة موعد يمكن من خلاله استكمالها.

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق احتمالية تأجيل الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إلى ما بعد 30 أبريل الموعد المحدد سلفا لاستكمال الموسم.

وأضح التقرير أن هناك اجتماعا يشهده أندية البريميرليج ورابطة الأندية الإنجليزية الأسبوع المقبل لتحديد موعد جديد لاستئناف الموسم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نجوم مصر 1934 – (2) علي كاف

خاص - نادر شوقي يروي القصة الكاملة بين الأهلي وفتحي

تقرير: الدوري الإنجليزي لن يعود في أبريل

البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب

في ظل أسطورة - المالك الأول للقب "مارادونا الجديد"