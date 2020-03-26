مالك فيورنتينا: الفريق لديه 12 حالة مصابة بـ فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

لاعبو فيورنتينا يحتفلون بالسباعية في مرمى روما

كشف روكو كوميسيو مالك فيورنتينا الإيطالي عن وجود 12 حالة في صفوف النادي مصابة بـ فيروس كورونا وسبب غيابه عن مدينة فلورنسا.

كوميسيو تواجد في المدرجات لمشاهدة لاعبي فريقه يفوزون على سامبدوريا 5-1 ومن ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تسوء الأوضاع بسبب تفشي الفيروس.

وقال كوميسيو في حوار عبر يوتيوب مع عمدة مدينة نيويورك: "من شهر كنا في جنوى أثناء مواجهة سامبدوريا".

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وتابع "فزنا ومن ثم عدت إلى نيويورك، كان من المفترض أن أعود لإيطاليا، لكن لم يكن ممكنا العودة بسبب تفشي الفيروس".

وأضاف "سافرنا إلى أوديني دون أن نلعب وعدنا بعد أسبوع، وهنا بدأ لاعبي الفريق يتعرضون للعودة، لم يكن الأمر خطيرا عندما غادرت إيطاليا".

وواصل "الفريق لديه 12 حالة مصابة بالفيروس، منهم 6 متواجدين في المستشفى".

وأتم "قمنا بجمع التبرعات للمستشفيات للمساهمة في شراء معدات وأقنعة وأدوات طبية".

فيورنتينا أعلن في وقت سابق إصابة 3 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا وهم دوشان فلاهوفيتش، وباتريك كوتروني وجيرمان بيتزلا.

بينما كان سامبدوريا أكثر الأندية الإيطالية تضررا بإصابة لاعبيه بالفيروس المتفشي بقوة في إيطاليا.

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