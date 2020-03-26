مصطفى فهمي: أحمد أحمد أخطأ في أزمة الترجي والوداد.. وهذا حل المشكلة

قال مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن أحمد أحمد الرئيس الحالي للاتحاد أخطأ في تعامله مع أزمة لقاء الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وتحدث مصطفى فهمي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لا ينبغي أن يهبط رئيس الاتحاد الإفريقي لأرضية الملعب لحل أي أزمة".

وأضاف "في كأس العالم يوجد شخص مسؤول عن أي أزمة تحدث ويجتمع مع مندوب من كل فريق في غرفة مغلقة لحل تلك الأزمات، قيمة ومكانة رئيس الاتحاد لا ينبغي أن تقلل منها".

وتابع "حل الأزمة بشأن عدم عمل تقنية الفيديو قبل انطلاق المباراة هو طبع ورقة بأن الفيديو لن يعمل وأجعل قائد كل فريق يوقع عليها وتُسلم إلى حكم اللقاء بعد ذلك".

وأتم "لكن ما حدث بإبلاغ الفريقين بشكل شفهي سيكذبونك وهذا ما حدث بالفعل والقضية مازالت تُنظر حتى الآن في المحكمة الرياضية".

يذكر أن الترجي توج باللقب في نهاية المطاف.

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