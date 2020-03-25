فايلر: تدريب الأهلي يشعرني بالإرهاق.. لكنه سيجعلني مدربا أفضل

اعترف ريني فايلر المدير الفني للأهلي بصعوبة مهام عمله بين جدران القلعة الحمراء في ظل الأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها والألقاب الذي يريد الفوز بها.

وفي حوار له مع مع nzz السويسري قال فايلر: "تجربتي هنا مع الأهلي رائعة ومثيرة بشكل لا يصدق، وهذا النادي سيجعلني مدربا أفضل وأكثر اكتمالا".

المدرب السويسري أضاف "العمل في الأهلي يتطلب مني فعل أكثر مما كنت أفعله في أي فريق دربته سابقا، أنا أشعر بنوع من الإرهاق".

وأوضح "عليك أن تتعامل مع اللاعبين هنا بشكل مختلف عن أوروبا في ظل الضغط عليهم ومع فريق يضم 30 لاعبا لن يكون العمل سهل".

وعن تبديل 13 مدربا في الأهلي منذ 2014 وقبل توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر قال فايلر: "الاستثناء في الدوري المصري هو أن المدرب ينجو ويكمل الموسم لنهايته، وبالفعل في الموسم الحالي تم تغيير أكثر من 12 مدربا لمختلف الفرق".

وشرح "في كرة القدم كل مدرب لديه بعض الضغوط ولكن هنا في الدوري المصري الأمر مختلف، المطالب هائلة والهزائم غير مقبولة".

ويكمل "في الدوري المصري إذا لم تكن هناك انتصارات ستنتهي مهمتك كمدرب بسرعة كبيرة".

وعن نوعية جماهير كرة القدم المصرية قال فايلر: "الناس هنا عاطفيون للغاية ويعيشون مع كرة القدم وبالنسبة لي يخلق النادي هوية المشجع".

وأتم فايلر تصريحاته عن مستقبل كرة القدم في مصر وإفريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا قائلا: "أقيم في فندق 90% منه فارغ بسبب أزمة كورونا، وأقابل عدد قليل جدا من رجال الأعمال الأجانب غير القادرين على العودة إلى بلادهم، ولا أحد يعرف ما إذا كان يمكن أن تستكمل البطولات والمسابقات كما هو مخطط لها في أبريل أم لا".

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