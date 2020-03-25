جيرونا يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا

أصدر نادي جيرونا بيانا رسميا اليوم الأربعاء يفيد بأن اختبار أحد لاعبي الفريق كان إيجابيا بشأن فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن اللاعب المصاب -لم يتم ذكر اسمه- قد ظهرت عليه الأعراض الأسبوع الماضي وخضع للاختبارات اللازمة.

ويعتبر ذلك اللاعب هو الشخص الثاني بعد أحد الموظفين في النادي الذي أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

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ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 47 ألفا و610 حالة بينهم 3434 حالة وفاة.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكثر دولة من حيث حالات الوفاة بفيروس كورونا خلف إيطاليا.

وتم تعليق النشاط الرياضي في إسبانيا لحين إشعار آخر كحال أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى أن قرار عودة النشاط الرياضي سيعود إلى الحكومة الإسبانية بعد السيطرة على الوضع الصحي الحالي.

ويحتل جيرونا المركز الخامس من جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 47 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى 11 جولة على نهاية دوري الدرجة الأولى ويتأهل صاحبا أول مركزين على أن تلعب المراكز من الثالث إلى السادس ملحق ليتأهل فريق واحد.

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