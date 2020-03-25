مدبولي لـ في الجول: لا أعلم شيئا عن تحدي جريزمان ولست متابعا للـ "سوشيال ميديا"

انتقد أحمد مدبولي لاعب النادي الإسماعيلي السخرية من تحديه لأنطوان جريزمان لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا وشدد أنه لا يتابع مواقع التواصل الإجتماعي.

أحمد مدبولي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال مدبولي في تصريحات لـ FilGoal.com: "فوجئت أنه منتشر أمرا للسخرية مني عن تحدي جريزمان لاعب برشلونة".

وأضاف "أنا في الأساس غير متابع لمواقع التواصل الإجتماعي ومنذ 3 ايام لم أتابعها".

وأوضح "الصورة المنتشرة غير صحيحة على الإطلاق وهي صورة قديمة على حسابي الشخصي أثناء عملية الاستشفاء لكن هناك من حولها من أجل السخرية".

وتابع "أطالب الناس بالتركيز على أشياء أهم من السخرية في تلك الفترة الصعبة".

وأتم تصريحاته "أردت توضيح عدم صحة ذلك فقط، وأكرر طلبي بالتركيز على ما هو أهم".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي في مصر مجددا وحتى منتصف أبريل المقبل.

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