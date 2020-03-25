رئيس الاتحاد الإسباني: أتمنى أكون مخطئا وتعود الليجا في أول مايو

أصر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على وجوب إنهاء الليجا في الملعب، بعد نهاية أزمة تفشي فيروس كورونا.

كان الاتحاد الإسباني أعلن في وقت سابق عن تمديد إيقاف الدوري لحين إشعار آخر ودون تحديد موعد معين لاستئنافه.

وقال روبياليس خلال مؤتمر صحفي: "عقدت اجتماعا مع الجميع، وكل كرة القدم متحدة ووافقت على الإجراءات المعتمدة."

وتابع "على المستوى الرياضي، تم تعليق جميع المسابقات ولا نفكر في مواعيد جديدة ولا نتنبأ ولن نحدد التواريخ من الآن فصاعدا".

واستدرك "عندما تعود كرة القدم وعندما يعود المجتمع إلى طبيعته سنتحدث، سيتعين علينا أن نمنح أبطال الرواية إمكانية التنافس في أفضل الظروف".

وواصل "لن نوضح بالتفصيل الجداول الزمنية، ولا نحب أن نكون عرافين. هناك الكثير من الضحايا ولا يمكننا وضع موعدا محددا للعودة".

وأوضح "الأولوية لدينا هي إكمال الموسم ولا يمكننا إقصاء فرق من الدوري الممتاز وصعود فرق أخرى إلا بالحق، وهناك المئات من الفرق التي تنتظر إكمال الموسم عندما يتعافى البلد".

ثم أضاف "دعونا نأمل أن أكون مخطئا ونتمكن من اللعب في بداية مايو، لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنا لكنني أحب أن أكون مخطئا".

وأكمل "الهدف هو إنقاذ هذا الموسم، بغض النظر من يفوز أو يخسر يجب أن يكون ذلك في أرض الملعب، وينطبق نفس الشيء على درجات الدوري الأقل.

وأتم "قمنا بتقليل عدد مباريات الكأس بالفعل هذا الموسم، ولتقليل مباريات الدوري علينا التوصل لاتفاق مع الاتحادين الدولي والأوروبي واتحادات أخرى".

ووصل عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا إلى 3,434 شخصا لتتخطى عدد الوفيات في الصين كثاني أكثر دولة بها وفيات بعد إيطاليا.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

فيديو في الجول - للوقاية من فيروس كورونا.. Dab زي بوجبا واغسل إيدك زي ميسي

تقرير جزائري: الترجي يريد صفقة الزمالك المحتملة

تقرير تركي: بيشكتاش النني خالي من كورونا

الشحات: لعبت مصابا الفترة الأخيرة.. ولو حصلت على 150 مليونا لجلست في منزلي

حوار في الجول – مدرب الإسماعيلي: أوافق على إلغاء الموسم في حالة واحدة.. ولم أفكر في الرحيل عن مصر