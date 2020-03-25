محمود وادي لـ في الجول: الحياة بدون كرة قدم قاسية.. لكن الاستهتار سيؤدي إلى كوارث

"الحياة بدون كرة قدم صعبة وقاسية"، هكذا يرى الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري الذي استدرك "نمر بظروف طارئة تجعلنا نحاول التكيف بشتى الطرق من أجل سلامتنا".

بعيدا عن موطنه، يبقى وادي في بورسعيد بعد قرار الحكومة المصرية بإعلان حظر تجول جزئي خوفا من تفشي فيروس كورونا ليقول لـFilGoal.com: "أقضي اليوم كله في منزلي مع والدتي وأشقائي، ولا نخرج إلا للظروف الطارئة".

وشدد "نتبع طرق الوقاية، ووقت الفراغ ينقسم بين قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام ولعب PUBG".

وأكمل "أتدرب في المنزل وأقوم ببعض التمرينات التي أرسلها لنا مخطط أحمال النادي".

وأردف "يجب أن يعي كل فرد أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية والجلوس في المنزل. أقول للجميع أن بيتك أمانك، لنكن جند الله بالوعي والالتزام لحماية أرضنا وحياتنا".

وأكد "أشيد بقرارات الحكومة المصرية، على الجميع الالتزام لأن الاستهتار سيؤدي إلى كوارث".

وأتم "لاعبو المصري دايما ما يقومون بمبادرات إنسانية وهذا اجراء مستمر معنا داخل الفريق والموقف الحالي بالتأكيد سيكون لنا دور".

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