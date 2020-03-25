خليك في البيت – قناة فيفا تبث مباراة تاريخية من كأس العالم يوميا

أطلقت قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” حملة جديدة، لتشجيع الناس على البقاء في المنزل.

وتبث القناة على يوتيوب، مباراة تاريخية يوميا، من مباريات كأس العالم.

وكانت مباراة إسبانيا وهولندا في كأس العالم 2014 هي أول مباراة بثتها القناة أول أمس، قبل أن تبث مباراة أمريكا وإنجلترا في كأس العالم 2019 للسيدات أمس الثلاثاء.

وأطلق الاتحاد الدولي شعار WorldCupAtHome على الحملة، لتشجيعهم على البقاء في المنزل لعدم انتشار فيروس كورونا.

اشترك في القناة وشاهد المباريات من هنا. (اضغط هنا)

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