عمدة بيرجامو: مباراة أتالانتا وفالنسيا قنبلة بيولوجية.. من الوارد أن تكون السبب في 40000 إصابة!

وصف جيورجيو جوري عمدة مدينة بيرجامو في إيطاليا مباراة أتالانتا وفالنسيا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بـ"القنبلة البيولوجية".

وقال عمدة معقل أتالانتا في تصريحات نقلتها ماركا الإسبانية: "في وقتها لم نعرف ماذا يحدث. أول مريض تم تسجيله في إيطاليا كان يوم 23 فبراير، وإذا كان الفيروس ينتقل في وقت المباراة (يوم 19 فبراير) فمن الممكن أن يكون قد أصيب 40000 شخصا في هذه الليلة فقط. الكثيرون شاهدوا المباراة معا".

وفاز أتالانتا بالمواجهة 4-1، لكن مدينته خسرت الكثير والكثير بسبب المباراة التي أقيمت بحضور جماهيري غفير عكس معظم مباريات ذلك الدور.

وقال تقرير من كادينا سير أن تلك المباراة كانت السبب في المأساة التي يعيشها سكان إقليم لومبارديا في شمال إيطاليا.

إيطاليا أكثر دولة أوروبية متأثرة بتفشي كورونا حيث اقتربت أرقام الإصابة فيها من 70 ألف.

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وكان نادي فالنسيا ضد أعلن عن إصابة 35% من العاملين في النادي بالفيروس.

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