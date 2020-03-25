تقرير ألماني: شفاء أول لاعب محترف أصيب بـ كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 13:57

كتب : FilGoal

تيمو هوبرز

كشف تقرير ألماني عن شفاء مدافع هانوفر تيمو هوبرز من فيروس كورونا.

صاحب الـ21 عاما كان أول لاعب محترف يُعلن عن إصابته بالفيروس المستجد.

وقال هوبرز في تصريحات نقلتها جريدة "بيلد" الألمانية: "أتشوق للركض والتحرك بحرية في ظل العزل الذي تطبقه السلطات، من الرائع أن أخرج من شقتي فقط الآن".

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هوبرز تم تشخيصه بأنه حامل للفيروس بعد أيام من تسجيله لأول هدف له في مشواره الاحترافي، وانتهت فترة عزله اليوم الأربعاء.

وأفادت بيلد أن هوبرز خضع لتحاليل إضافية بعد انتهاء فترة العزل، لتثبت شفاءه التام من الفيروس.

كورونا ضرب 34000 شخصا في ألمانيا، خامس أكثر دولة متضررة من الفيروس.

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كورونا تيمو هوبرز
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