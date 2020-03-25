تقرير ألماني: شفاء أول لاعب محترف أصيب بـ كورونا

كشف تقرير ألماني عن شفاء مدافع هانوفر تيمو هوبرز من فيروس كورونا.

صاحب الـ21 عاما كان أول لاعب محترف يُعلن عن إصابته بالفيروس المستجد.

وقال هوبرز في تصريحات نقلتها جريدة "بيلد" الألمانية: "أتشوق للركض والتحرك بحرية في ظل العزل الذي تطبقه السلطات، من الرائع أن أخرج من شقتي فقط الآن".

هوبرز تم تشخيصه بأنه حامل للفيروس بعد أيام من تسجيله لأول هدف له في مشواره الاحترافي، وانتهت فترة عزله اليوم الأربعاء.

وأفادت بيلد أن هوبرز خضع لتحاليل إضافية بعد انتهاء فترة العزل، لتثبت شفاءه التام من الفيروس.

كورونا ضرب 34000 شخصا في ألمانيا، خامس أكثر دولة متضررة من الفيروس.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

فيديو في الجول - للوقاية من فيروس كورونا.. Dab زي بوجبا واغسل إيدك زي ميسي

تقرير جزائري: الترجي يريد صفقة الزمالك المحتملة

تقرير تركي: بيشكتاش النني خالي من كورونا

الشحات: لعبت مصابا الفترة الأخيرة.. ولو حصلت على 150 مليونا لجلست في منزلي

حوار في الجول – مدرب الإسماعيلي: أوافق على إلغاء الموسم في حالة واحدة.. ولم أفكر في الرحيل عن مصر