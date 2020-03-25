خليك في البيت - حلمي طولان ولعبة الـ8 أسئلة.. أول قميص اشتراه ولاعب جعله زملكاوي

يمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع نجم نادي الزمالك السابق حلمي طولان، الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي.

سأل FilGoal.com حلمي طولان 8 أسئلة وجاءت إجاباته عليها كالتالي..

-أول قميص اشتريته؟

"قميص الزمالك. كنت صغيرا جدا، في سن تسع سنوات، وكان يحمل رقم (7) واحتفظت به إلى أن كبرت واحترفت الكرة، واستمريت بنفس الرقم".

-أول ذهبت فيها لاستاد؟

"كان ملعب طنطا مع الناشئين، وكان سني وقتها 15 سنة".

-أحرف لاعب في تاريخ مصر؟

"أكثر من لاعب. أبو رجيلة وأحمد مصطفى وطه إسماعيل وصالح سليم ورفعت الفناجيلي وشربيني".

"أما في جيلي، فبالتأكيد حسن شحاته ومحمود الخطيب وعلي أبو جريشة".

من كان سبب حبك في نادي الزمالك؟

"حمادة إمام وعلي محسن".

-أقوى لاعب واجهته في الملعب؟

"هاني مصطفى لاعب الأهلي".

-وأفضل هدف رأيته؟

"هدف حسن شحاته في مرمى النادي المصري من منتصف الملعب عام 1974".

ومن كان مثلك الأعلى قبل أن تصبح لاعب كرة؟

"حمادة إمام رفعت الفناجيلي والشربيني".

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