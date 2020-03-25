الليجا تلعب في المنزل.. مهرجان يجمع الموسيقى والرياضة لمكافحة كورونا في إسبانيا

20 لاعبا من الدوري الإسياني "لاليجا سانتاندر" و20 نجما موسيقيا منهم أليخاندرو سانز، ودافيد بيسبال، وأيتانا، وسيباستيان ياترا و أنطونيو وروزكو، سينضمون لتعزيز الجهود من أجل المهرجان الخيري يوم السبت المقبل.

الحفل يسعى لجمع أموال من أجل شراء مستلزمات طبية، وأيضاً رفع معنويات المشجعين خلال فترة الحجر الصحي الحالية

العديد من الناس في دول مختلفة من العالم في منازلهم بالوقت الحالي بسبب فيروس كورونا. في ضوء هذا الوضع، فإن الليجا بالتعاون مع بنك سانتاندير ويونيفرسال ميوزك والرعاة، بالإضافة إلى اللاعبين، الأندية، الفنانين ونجوم الموسيقى قاموا بترتيب "مهرجان لاليجا سانتاندير"، والذي سيكون أول مهرجان خيري عالمي يسعى إلى جمع الأموال لاقتناء المنتجات اللازمة لمكافحة وباء كورونا، والذي سيتم تخصيصه وفقاً للأولويات الصحية للحكومة الإسبانية بالتنسيق مع المجلس الأعلى الرياضي (CSD)، وسيجمع الحفل الخيري الكبير 20 فناناً للمرة الأولى وسيضم لاعبين من جميع أندية الدوري الإسباني "لاليغا سانتاندير".

سيقام الحفل يوم السبت 28 مارس، وهو متاح للجماهير حول العالم. 20 فناناً منهم أليخاندرو سانز، دافيد بيسبال، أيتانا، سيباستيان ياترا أو أنطونيو أوروزكو، لم يسبق لهم أن اجتمعوا معاً في نفس الحدث، سيشاركون في "مهرجان لاليجا سانتاندير".

وإلى جانبهم سيتواجد 20 لاعباً من أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني "لاليجا سانتاندير"، الذين وافقوا على الفوز للتوقيع والمشاركة في المبادرة التي طرحتها رابطة الأندية. علماً أن جميع الفنانين واللاعبين سيشاركون في المهرجان من منازلهم.

سيتم بث "مهرجان لاليجا سانتاندير" في وقت واحد في جميع دول العالم. يمكن متابعته عبر جميع قنوات الليجا ومنصة " LaLigaSportsTV". بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الليجا الإشارة إلى جميع محطات البث الدولية.

يمكن تقديم التبرعات عبر مؤسسة سانتاندير، من خلال قنوات مختلفة سيتم الإعلان عنها قريباً. ستوجه جميع الأموال التي يتم جمعها نحو شراء الإمدادات الطبية عبر جهود تنسيقية مع السلطات الصحية والمجلس الأعلى الرياضي.

وتعليقاً على هذه المبادرة، تحدث أوسكار مايو، مدير الأعمال والتسويق والتطوير الدولي في الليجا، قائلاً:" الليجا تريد دعم كل من في الحجر الصحي وفي نفس الوقت جمع الأموال لشراء المستلزمات الطبية للتعامل مع فيروس كورونا، نحن سعداء للغاية بالاستجابة التي تلقيناها من جميع الجهات، لاعبو كرة القدم والأندية والفنانين والرعاة، لقد اتحدنا جميعاً في الليغا من أجل هذه المبادرة، أنا مقتنع بأننا سنقوم بإنشاء أمر لا ينسى معاً".

الفنانون والمنصات الدولية

أليخاندرو سانز، دافيد بيسبال، أيتانا، سيباستيان ياترا أو أنطونيو أوروزكو، هم فقط بعض من الفنانين الذين سينضمون إلى الحدث يوم السبت المقبل، مع المزيد من الفانين الذين يريدون إقراض صوتهم لهذه القضية. سيتم الكشف عن هوية الفنانين الموسيقيين المتبقين تدريجياً على مدار الأسبوع عبر قنوات الليغا في منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة للفنانين واللاعبين.

الليغا تلعب في المنزل

المهرجان جزء من حملة "الليجا تلعب في المنزل"، والتي تسعى إلى دعم المشجعين خلال فترة الحجر الصحي، من أجل جعلها أكثر احتمالاً ورفع الوعي حول أهمية البقاء في المنزل لوقف انتشار فيروس كورونا.

ستقام الحفلة بعد أسبوع واحد بالظبط من إقامة "تحدي لاليجا سانتاندير"، وهو التحدي عبر الانترنت التي وجه فيها المؤثر إباي لانوس الدعوة لجميع أندية الليجا للتنافس في بطولة عبر لعبة FIFA20، ونجحت البطولة التي أقيمت بين يومي الجمعة والأحد الماضيين من جمع أكثر من 142,000 يورو لدعم جهود اليونيسف.

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