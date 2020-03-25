خليك في البيت – مجاهد يكشف لماذا فشل ميتشو ونجح كارتيرون مع الزمالك.. و7 إجابات نارية

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ضيفنا عبر تويتر كان أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، وفيما يلي مختارات من أبرز إجاباته التي يمكن أن تجدوها كلها من هنا

أصعب مباريات لك في الجهاز الفني للزمالك؟

مباراتي حسنية أغادير في الكونفدرالية، ومباراة بيراميدز في الدور الأول للموسم الماضي 3-3.

يوم كنت تتمنى فيه أن تعود لاعبا ضمن الفريق؟

مباراة نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، الناس كانت صائمة والاستاد (كان متقفل)، أي لاعب يريد اللعب في يوم مثل هذا.

أجمل لحظة لك مع الفريق؟

الفوز بكأس مصر ضد سموحة، والفوز بالسوبر المصري السعودي والكونفدرالية. الفوز بأي بطولة لحظة جميلة لأي مدرب.

قلت من قبل إن غياب كهربا أثر على الفريق، هل مازلت عند رأيك؟

ربما في آخر 3 مباريات الموسم الماضي حيث كان من اللاعبين المميزين، لكن في الموسم الجاري أرى أن أشرف بنشرقي إضافة مميزة.

لاعبون في الدوري ترشحهم للعب للزمالك؟

هناك لاعبون ظهروا بشكل جيد مثل محمد عبد العاطي محور وسط وادي دجلة، وبالتأكيد عمر جابر وعبد الله السعيد وفخر الدين بن يوسف وكريم الطيب لاعب أسوان.

لماذا نجح كارتيرون وفشل ميتشو؟

ثبات التشكيل وضع تحته 100 خط. ميتشو نجح غي الكأس عندما ثبت التشكيل وبعدها لعب كل مباراة بتشكيل وذلك انعكس على النتائج.

أما كارتيرون، فثبات التشكيل أدى لزيادة الانسجام، بجانب الواقعية في معظم تغييراته.

من أقوى، زمالك جروس أم زمالك كارتيرون؟

سؤال صعب، كلاهما فاز ببطولات، لكنهما مشتركين في ثبات التشكيل لكن جروس كانت كرته هجومية بغزارة تهديفية، أما كارتيرون دفاعي أكثر ويعرف كيف يفوز.

فريقك الخماسي؟

هيثم فاروق وحازم إمام الكبير ومحمد أبو العلا وجنش أو شريف إكرامي في المرمى، وممكن أن أضيف أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك لأنه لاعب خماسي رائع.

أفضل لاعبين دربتهم؟

طارق حامد، محمود علاء، الونش، محمد إبراهيم، لاعبين جادين في التدريب والمباريات دائما.

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