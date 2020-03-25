حلمي طولان لـ في الجول :حرس الحدود أفضل تجاربي.. وعروض لاعبي إنبي "أي كلام"

رغم البطولات مع الزمالك والنتائج الرائعة في أكثر من فريق، ما زال حلمي طولان يعتبر فترته في حرس الحدود هي الأفضل في مسيرته.

حلمي طولان نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي إنبي، أجرى حوارا مع FilGoal.com في فترة توقف النشاط الرياضي لعدم تفشي فيروس كورونا.

وجاء حوار حلمي طولان مع FilGoal.com كالتالي.

-كيف استطعت إحداث التغير الرهيب في مستوى إنبي هذا الموسم بعد البداية المتعثرة؟

"بذلنا جهدا كبيرا جميعا سواء مجلس إدارة أو جهاز فني أو لاعبين. التوقف قبل الأخير ساعدنا كثيرا. كنا نعاني بعض القصور، وأمور كثيرة تحتاج لعلاج، عملنا بشكل مكثف، وكان هناك استجابة من اللاعبين كما أن نادي إنبي أرض خصبة للنجاح".

"النادي يملك إدارة على أعلى مستوى، واحترافية كبيرة في إدارة الأمور، وهناك مجموعة لاعبين مميزة".

-ما موقفك من العروض المقدم لأسامة جلال ومحمود جاد؟

"لا يوجد أي عروض لهم، كل ذلك ما هو إلا (كلام سماسرة وأي كلام). لم يطلب أي نادي خدمتهما على الإطلاق".

وإن وصل لهما عروض ستوافق؟

"لا أحب الإجابة على أسئلة افتراضية".

-تجربة ناجحة مع الاتحاد وناجحة حتى الآن مع إنبي.. ما الفارق بينهما؟

"هناك تشابه بين التجربتين، الإدارتين على أعلى مستوى، وسعيد جدا بالتعامل معهما".

"أيضا هناك لاعبين مميزين في كلا الفريقين، وخبرات وإمكانيات. في الاتحاد كان لدي نور السيد وخالد قمر ومحمود رزق والهاني سليمان وأحمد نبيل (مانجا)، والسيد سالم وغيرهم، وفي إنبي أملك الآن قائد كبير مثل رامي صبري، وإبراهيم يحيى، ومحمود قاعود، ومحمد بسيوني وعلي فوزي وصلاح سليمان وغيرهم".

"ما حدث مع إنبي أقل من الطبيعي، الوضع الطبيعي لإنبي أن يكون في المربع الذهبي نظرا لاسمه وإمكانياته".

-أفضل تجربة في مسيرتك التدريبية؟

"كل تجربة لها أثر كبير علي، وكل تجربة تثقلني وتكسبني خبرات. تجربتي مع سموحة جيدة وحققت معهم مشوار طيب، وأيضا مع حرس الحدود قضيت خمسة مواسم رائعين، وطلائع الجيش كان على وشك الهبوط قبل قدومي واستطعت إعادته للمركز الخامس".

"الزمالك حققت معه مستوى طيب وفزت ببطولات، لكن إذا اخترت تجربة واحدة هي الأفضل في مسيتري، فسأختار حرس الحدود نظرا للاستمرارية والاستقرار".

حلمي طولان تولى تدريب إنبي مع بضعة أسابيع من بداية الموسم الجاري، خلفا لعلي ماهر المدرب السابق.

صاحب الـ70 عاما يحتل مع الفريق البترولي المركز السابع حاليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

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