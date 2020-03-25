رئيس الإسماعيلي: ملتزمون تجاه الأجهزة ولاعبي النادي

شدد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي أن إدارة ناديه ملتزمة تماما تجاه الأجهزة الفنية واللاعبين والعاملين بالنادي.

وقال عثمان في تصريحات رسمية: "التزامنا ذلك مستمر خلال فترة التوقف".

وأكد "نؤيد أي قرارات تصدرها الدولة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان في ظل ما نواجهه من أخطار بسبب فيروس كورونا".

وأتم "اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية داخل مباني النادي ومنشآته للحد من خطورة الوباء العالمي".

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الرياضة في بيان: " ثقتنا كبيرة في تحمل إدارات الأندية لمسئولياتها تجاه الأجهزة الفنية للفرق بالألعاب الرياضية المختلفة وقطاعات الناشئين، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأكملت "كما أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديه ثقة كبيرة في مراعاة الأندية ومجالس إداراتها لظروف كافة العاملين والأجهزة الفنية التابعة لها".

وأكدت الوزارة "لا نية لدى الأندية لتسريح مدربي قطاعات الناشئين بداعي توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، خاصة وأن النشاط الرياضى لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا".

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