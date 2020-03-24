بيان رسمي - المقاولون العرب يعلق كافة الأنشطة حتى منتصف أبريل

أعلن نادي المقاولون العرب تعليق كافة الأنشطة داخل نادي حتى منتص أبريل المقبل تماشيا مع قرارات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وجاء بيان نادي المقاولون العرب كالآتي:

"تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء اليوم قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مد تعليق كافة الأنشطة داخل النادي حتى منتصف أبريل المقبل مع الالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

"وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يتابع باستمرار تطبيق كافة الإجراءات مع مد تعليق النشاط الرياضي والاغلاق التام للنادي متمنيا السلامة للشعب المصري وكافة شعوب العالم".

وسبق اتحاد الكرة المصري بإيقاف تعليق النشاط الرياضي حتى 15 أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، تحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عن مصير عودة الدوري المصري بعد فترة التوقف، مشيرا إلى "القرار في يد الدولة".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "موعد عودة الدوري في يد الدولة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمر الآن ليس في يد المسؤولين عن الكرة فقط، بل في يد الدولة بالكامل".

وتابع "القرار تخطى حدود اتحاد الكرة والأهم بالنسبة لنا هو صحة المواطن المصري".

وأكمل حديثه قائلا: "كورونا أصبح وباءً عالميا ونريد الحفاظ على الجميع".

وأتم "الدولة هي التي ستحدد موعد استئناف الدوري".

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