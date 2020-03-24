الإسماعيلي لـ في الجول: أجلنا تجمع اللاعبين بعد تعليق النشاط

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 16:54

كتب : إسلام مجدي

الإسماعيلي - الرجاء

قال أدهم السلحدار المدرب العام للنادي الإسماعيلي إن فريقه قرر تأجيل تجمع لاعبيه لاستئناف التدريبات، بناء على ما أقره اتحاد الكرة في وقت سابق بتعليق النشاط، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح السلحدار قائلا: "الجهاز الفني للفريق قرر تأجيل تجمع اللاعبين لاستئناف التدريبات".

وأضاف "التأجيل جاء بناء على قرار اتحاد الكرة بتوقف النشاط لأسبوعين".

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وواصل "كان من المفترض أن نتجمع السبت المقبل ولكن بناء على هذا القرار فسيتم تحديد الموعد الجديد في الفترة المقبلة".

وأتم "نواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونخصص تدريبات للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين".

اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق يوم الثلاثاء، تعليق النشاط لأسبوعين تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بفرض حظر التجول بدء من يوم الأربعاء، للحد من تفشي فيروس كورونا.

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