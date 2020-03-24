رسالة مؤثرة من راموس للإسبان

وجه سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا رسالة مؤثرة للشعب الإسباني الذي يعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد

المنتخب الإسباني لم يتمكن من التجمع في مدينته الرياضية بسبب حالة الطوارئ المفروضة في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد الإسباني مقطع مصور للمدينة الرياضية وهي خالية وعلق راموس على الفيديو بكلمات مؤثرة.

وقال راموس: "اليوم هو يوم المعسكر. إنه يوم يستقبله كل اللاعبين الإسبان بالكثير من التطلعات. ولكننا اليوم لن نرى مدربنا، والجهاز الفني، ولن نلتقي مجددا بزملائنا".

وأضاف "غرف خلع الملابس خالية. صالة الجيمانيزيوم خالية. اليوم لن نخرج للتدريب".

وأتم رسالته للشعب الإسباني قائلا "في المدينة الرياضية، كما هو الحال في أماكن أخرى كثيرة، لا يوجد أحد حتى نتمكن كلنا في الغد من الوجود".

فيروس كورونا يضرب إسبانيا بقوة، فالإصابات والوفيات زادت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.

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