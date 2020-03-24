رسالة مؤثرة من راموس للإسبان

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

وجه سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا رسالة مؤثرة للشعب الإسباني الذي يعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

المنتخب الإسباني لم يتمكن من التجمع في مدينته الرياضية بسبب حالة الطوارئ المفروضة في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد الإسباني مقطع مصور للمدينة الرياضية وهي خالية وعلق راموس على الفيديو بكلمات مؤثرة.

أخبار متعلقة
راموس: نستحق الخسارة.. ولهذا تركت ركلة الجزاء لـ بنزيمة راموس: أتمنى ألا يكون ميسي في يومه.. وقتها سنقول نجحنا في مهمتنا راموس: الفوز على برشلونة له مذاق خاص.. وزيدان يُحكم قبضته على غرفة الملابس

وقال راموس: "اليوم هو يوم المعسكر. إنه يوم يستقبله كل اللاعبين الإسبان بالكثير من التطلعات. ولكننا اليوم لن نرى مدربنا، والجهاز الفني، ولن نلتقي مجددا بزملائنا".

وأضاف "غرف خلع الملابس خالية. صالة الجيمانيزيوم خالية. اليوم لن نخرج للتدريب".

وأتم رسالته للشعب الإسباني قائلا "في المدينة الرياضية، كما هو الحال في أماكن أخرى كثيرة، لا يوجد أحد حتى نتمكن كلنا في الغد من الوجود".

فيروس كورونا يضرب إسبانيا بقوة، فالإصابات والوفيات زادت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

خلف خطوط العدو – كيكي ماتيو.. الضحية "0"

أوباما يختار لاعب تمنى مجاورته وفريقه الخماسي

تأجيل نهائيي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

بنشرقي يتحدث عن الزمالك الذي حقق ما لم يتوقعه أحد

لاعب ليفربول السابق يتحدث عن صلاح

رسالة من حازم إمام لحسام عاشور

سيرخيو راموس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار في الجول – عبد العاطي: هذا سر صعود أسوان في جدول الدوري.. وكيفية تطوير مهاجمي الفريق 8 دقيقة | مصر
رغم عدم وجود بند شراء.. تقرير سعودي: الاتفاق يخاطب الأهلي لضم أزارو نهائيا 47 دقيقة | مصر
حوار في الجول – محمد رمضان: الفارق بين أهلي جوزيه وفايلر.. وموقف عاشور مختلف عن أحمد حسن ساعة | مصر
نادر شوقي لـ في الجول: القيعي "خانه التعبير".. نرفض التشكيك في أحمد فتحي ساعة | الدوري المصري
سكاي: اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تجتمع لبحث إمكانية تأجيله 2 ساعة | أوروبا
المهدي سليمان يقارن لـ في الجول بين كل مدربي بيراميدز.. وشريف إكرامي "ينور" 2 ساعة | الدوري المصري
خليك في البيت – فيفا يبث مباريات كأس العالم عبر قناته الرسمية في يوتيوب 2 ساعة | أوروبا
رسالة مؤثرة من راموس للإسبان 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر
قد ينال إعجابك