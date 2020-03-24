أحمد أيمن منصور: ديسابر سبب خسارة الكأس.. وكينو "زهق" من الدوري المصري

انتقد أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، مدربه السابق سيباستيان ديسابر، محملا إياه مسؤولية هزيمة الكأس.

بيراميدز لعب النهائي الأول في تاريخه أمام الزمالك، لكنه سقط بثلاثية نظيفة، قبل أن يرحل المدرب الفرنسي لاحقا عن تدريب الفريق.

وصرّح أحمد أيمن منصور: "تخطينا الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بطريقة 4-2-3-1، كنا معتادين عليها ونؤدي بها بشكل جيد مع ثنائي ارتكاز دفاعي: نبيل دونجا، وعمر جابر".

وأضاف عبر أون تايم سبورت 2: "لكن قبل النهائي بيومٍ أمام الزمالك، فوجئنا بـ ديسابر يخبرنا في المحاضرة أننا سنلعب 4-1-4-1، دونجا كان تائها بسبب هذه الطريقة ولم يعرف أين عليه أن يضغط".

وأكمل: "ديسابر لم يكن مدربا يتحدث عن اللاعبين ولا يتفاعل معاهم، لم أشعر براحة نفسية معه وطلبت من الإدارة السماح لي بالرحيل، لكنه رفض ذلك، لا أعرف هل لاقتناعه بقدراتي أم كان يريد مضايقتي".

كينو

وتحوّل أحمد أيمن منصور للحديث عن زميله السابق، البرازيلي كينو، مشيدا بقدراته العالية التي صنعت الفارق لـ بيراميدز الموسم الماضي.

لكنه استدرك وبرر تراجع مستوى كينو في الدور الثاني: "كينو (زهق) من الدوري المصري وكثرة الضرب والتدخلات القوية التي تعرض لها، كما اعتادت الفرق تخصيص لاعب لمراقبته، كان منزعجا للغاية بعد مباراة الإسماعيلي بسبب رقابة باهر المحمدي".

وأكمل: "أخبرنا أنه كان يتوقع الدوري المصري أسهل من ذلك وأنه سيتحصل على الكرة ويراوغ كل من يقابله".

منتخب مصر

وكشف أحمد أيمن منصور عن كواليس ما حدث في كأس الأمم الإفريقية 2019 وسبب عدم مشاركته بشكل أساسي.

وصرّح: "ظهرت وقتها بشكلٍ جيد في المباريات الودية قبل البطولة، ولكن لم يكن واضحا هوية من سيشارك بيني وأيمن أشرف".

وأضاف: "عرفت بعد ذلك أنني كنت سألعب أساسيا في الافتتاح، لكنهم تخوفوا من أن أهاب الجماهير، ولذا لم يدفعوا بي، وهذا غير حقيقي، فأنا أحب اللعب أمام الجماهير ولعبت أمامها كثيرا من قبل".

حسام حسن

ولم يتردد أحمد أيمن منصور في اختيار حسام حسن كأفضل مدرب عمل معه في مسيرته، بعد أن درّبه في المصري، وبيراميدز.

وصرّح: "حسام حسن شاهدني وقتما كنت في الداخلية وأراد ضمي للاتحاد السكندري الذي كان يشرف على تدريبه، وبعد انتقاله لتدريب المصري قام بضمي هناك".

وأضاف: "غضب مني عندما رحلت عن المصري وانضممت إلى بيراميدز، قبل أن نعمل معا مجددا في بيراميدز".

وأكمل: "لا أعرف سبب رحيله عن بيراميدز، ليس لدي علم بالتفاصيل".

الأهلي

وأبدى أحمد أيمن منصور عدم ممانعته اللعب للأهلي، رغم تفضيل والده –أحد رموز القلعة البيضاء- أن ينتتقل للزمالك.

واعترف: "حزنت لرفض انضمامي إلى الأهلي الصيف الماضي".

وأضاف: "كنت على وشك الانتقال إلى الأهلي في 2017، اتفقنا على كل شيء، وكنت سأخوض نهائي الكأس وأنتقل بعدها إليه، لكني تعرضت للإصابة في هذه المباراة للتتعطل الصفقة بعد أن كانت منتهية".

وعن اهتمام الزمالك، أوضح: "الزمالك يتحدث معي منذ أول عام لي في المصري، وردي دائما أنني مستعد، لكنهم لا يتحركون لضمي".

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