مُصحح.. القيعي: أتمنى ألا يستهلكنا نادر شوقي كثيرا "1+1 = 2"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - حرس الحدود

مُصحح - تمنى عدلي القيعي مستشار التعاقدات والتسويق في الأهلي، تجديد أحمد فتحي لعقده مع المارد الأحمر.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال القيعي في برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي التليفزيونية: "أتمنى من نادر شوقي -وكيل فتحي- ألا يستهلكنا أكثر من ذلك وتكون الأمور واضحة".

وأضاف في تصريحاته "1+1=2. نتمنى أن تكون الأمور واضحة ويعرض علينا نادر طلباته وإذا كنا نقدر على تحقيقها سنفعل ذلك، وإذا لم نقدر سنحاول تقريب المسافات".

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وتابع "الأمور بسيطة، ومن حق اللاعب اتخاذ أي قرار. هذا حقه تماما. حق اللاعب أن يبحث عن مصلحته دون الإساءة للنادي، وحق النادي أن يراعي مصالحه دون الإساءة للاعب".

وأردف "سنكون سعداء جدا جدا إذا استمر فتحي مع الأهلي ونتمنى ذلك بكل تأكيد".

وأتم عدلي القيعي حديثه في هذا الشأن "أتمنى أن يبقى أحمد فتحي لمصلحة الأهلي ومصلحته".

وكانت جلسة التفاوض على تجديد فتحي قد تأجلت بسبب سفر اللاعب مع أسرته، فيما أعلن الأهلي عن التجديد لنجمه المخضرم وليد سليمان، ونهاية مشوار الثنائي شريف إكرامي، وحسام عاشور.

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