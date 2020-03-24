أوناجم: استعدت مستواي مع الوداد بقميص الزمالك

يرى محمد أوناجم لاعب الزمالك أنه يقدم مستوى وأداء مميز مع الأبيض في الفترة الماضية.

وقال أوناجم: "في بداية مشواري مع الزمالك لم أقدم المستوى المنتظر مني".

وأضاف عبر قناة الزمالك "ولكن الآن أقدم مستوى وأداء جيد وأعتقد أنني استعدت مستواي الذي قدمته مع الوداد المغربي عندما فزنا بدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "اللعب في الزمالك لا يختلف عن الوداد لأن الفريقين من كبار إفريقيا ولهما قاعدة جماهيرية كبيرة وأيضا تاريخ رائع وبطولات كثيرة".

وأتم تصريحاته "الزمالك يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين أصحاب المستوى العالي وهذا يجعل الأمور سهلة على أي لاعب وأيضا يجعلنا ننافس بقوة على كل الألقاب".

وانضم أوناجم لصفوف الزمالك بداية الموسم قادما من الوداد المغربي.

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