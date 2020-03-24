مروان محسن: الانتقادات؟ أغلب رواد السوشيال ميديا أطفال ليس لهم أهمية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - بتروجت

لا يرى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي أي أسباب خلف الانتقادات و"السخرية" منه، على حد وصفه، على الرغم مما يقدمه داخل الملعب.

وقال مروان محسن: "لا أفهم لماذا يحدث ذلك معي. أتعرض للسخرية ولأمور غريبة حتى إذا كنت ألعب بشكل جيد وأسجل الأهداف".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "أحاول ترجمة أسباب ما يحدث ولا أجد أي إجابة".

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وتابع "أسرتي تشاهد ما يُكتب ويُقال عني ومن هنا "بيصعب عليا نفسي" ولا أفهم أي أسباب لذلك".

ورد مروان محسن بقوة على ذلك، قائلا: "رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغلبهم أطفال. ليس لهم أي أهمية على الإطلاق".

واستمر "أبذل قصارى جهدي دائما والمدرب يعرف قدراتي وإمكانياتي وإذا وجد أنني لا أتدرب بجدية لم يكن ليشركني في المباريات. فايلر يُقيم اللاعبين بالتدريبات".

وأشار "فايلر يعرف كل ما يُقال ويُكتب عني وأخبرني ألا أشغل بالي بذلك على الإطلاق واستمر في اللعب".

وأتم "بكل تأكيد المدرب يعطيني ثقة كبيرة".

مروان محسن صاحب الـ 31 عاما شارك في 17 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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