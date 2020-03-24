مروان محسن: الانتقادات؟ أغلب رواد السوشيال ميديا أطفال ليس لهم أهمية

لا يرى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي أي أسباب خلف الانتقادات و"السخرية" منه، على حد وصفه، على الرغم مما يقدمه داخل الملعب.

وقال مروان محسن: "لا أفهم لماذا يحدث ذلك معي. أتعرض للسخرية ولأمور غريبة حتى إذا كنت ألعب بشكل جيد وأسجل الأهداف".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "أحاول ترجمة أسباب ما يحدث ولا أجد أي إجابة".

وتابع "أسرتي تشاهد ما يُكتب ويُقال عني ومن هنا "بيصعب عليا نفسي" ولا أفهم أي أسباب لذلك".

ورد مروان محسن بقوة على ذلك، قائلا: "رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغلبهم أطفال. ليس لهم أي أهمية على الإطلاق".

واستمر "أبذل قصارى جهدي دائما والمدرب يعرف قدراتي وإمكانياتي وإذا وجد أنني لا أتدرب بجدية لم يكن ليشركني في المباريات. فايلر يُقيم اللاعبين بالتدريبات".

وأشار "فايلر يعرف كل ما يُقال ويُكتب عني وأخبرني ألا أشغل بالي بذلك على الإطلاق واستمر في اللعب".

وأتم "بكل تأكيد المدرب يعطيني ثقة كبيرة".

مروان محسن صاحب الـ 31 عاما شارك في 17 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

خلف خطوط العدو – كيكي ماتيو.. الضحية "0"

أوباما يختار لاعب تمنى مجاورته وفريقه الخماسي

تأجيل نهائيي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

بنشرقي يتحدث عن الزمالك الذي حقق ما لم يتوقعه أحد

لاعب ليفربول السابق يتحدث عن صلاح

رسالة من حازم إمام لحسام عاشور