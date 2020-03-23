ياسر إبراهيم: أصدقائي أخبروني أن فايلر غير مقتنع بي.. وهذا سبب اشتباكات السوبر

الإثنين، 23 مارس 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أمام صن داونز

كشف ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، عن كواليس عودته للمشاركة أساسيا تحت قيادة المدرب ريني فايلر.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرّح إبراهيم: "شاركت في مباراة السوبر أمام الزمالك مطلع الموسم وخرجت مصابا، بعد ابتعدت عن الصورة تماما لدرجة أن فايلر كان يشرك أحمد فتحي في قلب الدفاع ويتركني على دكة البدلاء، أو يستبعدني من الأساس".

وأضاف عبر أون تايم سبورت 2: "بعض أصدقائي اللاعبين أخبروني أن فايلر غير مقتنع بقدراتي".

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وأكمل لاعب سموحة السابق: "ذهبت لأتحدث معه وسألته ماذا يحتاج مني لأطوره، وقد شعر فايلر بالسعادة لاهتمامي وطالبني بمواصلة التدرب بقوة، وبالفعل عندما سنحت لي الفرصة مجددا تمسكت بها".

وكشف ياسر إبراهيم عن رغبته في اللعب للأهلي بوقتٍ سابق. "سبق ووقّعت للأهلي قبل عامين، لكن لم يحدث اتفاق بين الناديين وقتها على المقابل المادي، ولم تتم الخطوة".

كما أوضح أنه فضّل الأهلي على الزمالك: "وقت انتقالي إلى الأهلي، كان الزمالك قد تقدّم بعرض أيضا بمقابل مادي أعلى بكثير".

وبرر:"فضّلت الأهلي لأني أحب الاستقرار، لكن الزمالك نادٍ محترم وكبير بالطبع وهذا لا يقلل منه".

وسُئل ياسر إبراهيم عن اشتباكات اللاعبين بعد مباراة السوبر المصري، فأجاب: "انتصر فريقك، فلتذهب وتحتفل مع جمهورك، لم يكن من المفترض أن تفعل ذلك مع جمهور الأهلي".

واعترف: "ما حدث كان صورة سيئة لـ مصر خصوصا أننا كنا نمثل بلدنا في الإمارات، لم نكن نتمنى وقوع ذلك".

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