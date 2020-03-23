إصابة فاتح تريم بفيروس كورونا

أعلن فاتح تريم المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا والحالي لفريق جالاتاسراي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فاتح تريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "أنا في إيد أمينة في المستشفى ولا داعي للقلق، وسوف أتواصل معكم في أقرب وقت ممكن".

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم قرر إيقاف مسابقة الدوري قبل أسبوع واحد بعد خوض أكثر من جولة بدون حضور الجماهير لتفادي انتشار فيروس كورونا.

المدرب المخضرم البالغ من العمر 66 عاما يتولى تدريب فريق جالاتاسراي منذ عام 2017.

وقاد فاتح تريم منتخب تركيا لتحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل لأول مرة لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، يورو 2008.

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