مدرب مصري في السعودية لـ في الجول: الدوري السعودي يقترب من الإلغاء

الإثنين، 23 مارس 2020 - 21:24

كتب : رضا السنباطي

محمد إسماعيل - شباب أبها السعودي

كشف محمد إسماعيل المدير الفني لفريق شباب أبها السعودي وجود احتمالية كبيرة بإلغاء الدوري في السعودية بسبب فيروس كورونا.

وقال المدرب: "الاحتمالية الأكبر الآن هي إلغاء الدوري السعودي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمور ليست واضحة في كل الدوريات العالمية. الأهم الآن هو القضاء على كورونا".

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وتابع "نحن حاليا في فندق الإقامة نظرا لتعليق الدوري. عُينت كمدير فني لفريق شباب أبها في فبراير الماضي".

وأكمل حديثه قائلا: "خضنا 4 مباريات في دوري الشباب أمام أحد والفيصلي والأهلي والتعاون وكان آخرها الانتصار بثلاثية".

واستكمل "لم نخض أي تدريبات منذ 10 أيام ولا نعرف ماذا سيحدث. هناك العديد من الاقتراحات ولكنني علمت بإن الأقرب هو إلغاء المسابقة هذا الموسم".

ويتواجد محمد إسماعيل الذي أشرف سابقا على تدريب دمياط والشرقية والزرقا في الجهاز الفني لشباب أبها رفقة ثلاثي مصري وهو علي سمير كمدرب عام، ومحمد عبد المنعم كمدرب، وحمادة حنيدق كمدرب حراس مرمى.

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