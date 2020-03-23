حوار في الجول – معروف يوسف: كنت قريبا من العودة لـ الزمالك.. وهذا الأقرب لو لم أعد له

كشف معروف يوسف لاعب خط وسط المقاولون العرب المعار من الزمالك إنه كان قاب قوسين أو أدنى من العودة لصفوف الفريق الأبيض في شهر يناير الماضي.

ولكن الآن ينشط معروف مع المقاولون وشارك مع الفريق في 16 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين وساهم في احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري خلف الأهلي والتأهل لربع نهائي كأس مصر.

وتواصل FilGoal.com مع اللاعب النيجيري صاحب الـ27 عن طريق وكيله أسامة فرحات وكان لنا هذا الحوار.

وعن سبب رحيله عن الزمالك قال: "كنت متمسكا بالبقاء ولكنني أعطيت مساحة وحرية للنادي تقديرا لهم في الاختيار وفي النهاية لم أستمر".

وتابع "كان من حقي فسخ التعاقد والحصول على مستحقاتي المتأخرة، لكنني لم أفعل ذلك احتراما لرئيس النادي مرتضى منصور وللمشرف على الكرة أمير مرتضى".

وكشف معروف إنه كان قريبا من العودة للزمالك قبل ثلاثة أشهر "تحدث معي مرتضى منصور وأبلغني بالعودة للفريق في يناير الماضي".

واستدرك "لكن أعتقد إنه حدث اختيار بيني وبين كابونجو كاسونجو وتم اختياره ليعود، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على احترامي للزمالك".

وتابع "تواجدت في الزمالك لما يقرب من ست سنوات وحتى حال عودتي له في المستقبل سأقدم الشكر والتقدير له فستظل علاقتي بالنادي كبيرة للغاية".

وعن متى ينتهي تعاقده مع الزمالك أوضح "بنهاية الموسم المقبل".

وبسؤاله هل ينوي تجديد تعاقده مع الزمالك قال: "لن أفصح عن أي شيء إلا في وقته المناسب".

تجربة المقاولون

وعن تجربة اللعب في المقاولون قال: "أشعر براحة كبيرة مع عماد النحاس مدرب الفريق، فأنا أحب العمل معه كثيرا هو يذكرني بإيهاب جلال وحلمي طولان ومحمد حلمي وطلعت يوسف".

وأوضح "كلهم يعتمدون على الجانب البدني بشكل كبير وأنا أحب ذلك".

وأردف "أعيش فترة مميزة في مسيرتي ففي الموسم الماضي حصلت على أفضل لاعب في الدوري العراقي وأفضل محترف وتوجت باللقب مع نادي الشرطة".

وأضاف "إن لم أعد للزمالك فأنا أفضل البقاء في المقاولون لأنني كما قلت أشعر بالراحة مع المدرب والإدارة واستفدت كثيرا هنا فنيا".

وعن موقف المقاولون في المنافسة على التأهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل قال: "نعمل بكل قوة لتحقيق ذلك الهدف".

وأتم معروف يوسف حديثه "هدفي أن أساعد الفريق على التأهل حتى أشارك معهم إن لم أعد للزمالك الذي أعتبره بيتي ولكن هذا لا يمنع استمتاعي بتجربتي في المقاولون".

وشارك معروف مع الزمالك في 133 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 14 آخرين.

وتوج معروف مع الزمالك بلقب الدوري والسوبر المصري وثلاث مرات كأس مصر.

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