بعد 14 عاما في وظيفته.. أوروجواي بصدد تسريح تاباريز بسبب فيروس كورونا

لا يهدد فيروس كورونا صحة البشر فحسب، وإنما يعصف أيضا بحياتهم الوظيفية.

صحيفة Referí أشارت أن اتحاد كرة القدم في أوروجواي، بصدد تسريح أوسكار تاباريز المدير الفني للمنتخب الأول

وذكر التقرير أن تفشي وباء كورونا وتجميده لأنشطة كرة القدم حول العالم، ترك اتحاد الكرة في أوروجواي في وضعٍ مالي صعب، ليتقرر تسريح كافة مدربي المنتخبات بفئاتها المختلفة.

وأضاف التقرير أنه حال استمرار توقف النشاط الكروي لفترة طويلة، فقد يتم إدخال تاباريز في برنامج إعانة البطالة التي أطلقته وزارة العمل والتضامن الاجتماعي لدعم الأفراد الأكثر تضررا من الوباء.

وصرّح جاستون تيالدي نائب رئيس اتحاد أوروجواي لنفس الصحيفة: "سنتبع مع المنتخب الأول نفس القرارات التي اتخذناها بشأن بقية المنتخبات، لا يمكن أن نفرّق في المعاملة، خصوصا في وقت معاناة اتحاد الكرة من مشاكل مالية لعدم تقاضي حقوق البث الخاصة بمباريات التصفيات التي تم تأجيلها حتى أغسطس، مع العلم أن هذه المبالغ هي الداعم الأهم لميزانيتنا".

وأفادت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، والإعلان عنه سيكون خلال الأسبوع الجاري.

ويشغل تاباريز (73 عاما) منصبه منذ مارس 2006، وتحت قيادته استعادت أوروجواي مكانتها على خارطة كرة القدم بعد تراجعها لعدة عقود.

تاباريز قاد أوروجواي للمركز الرابع في كأس العالم 2010، كما حصد معها لقب كوبا أمريكا 2011.

ويمتد عقد الرجل الملقب بـ "المايسترو" مع منتخب أوروجواي حتى مونديال قطر 2022.

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