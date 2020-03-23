ترامب: أثق أن رئيس وزراء اليابان سيتخذ القرار الصحيح بشأن أولمبياد طوكيو

الإثنين، 23 مارس 2020 - 14:29

كتب : FilGoal

ترامب - رئيس أمريكا - صورة أرشيفية

أعرب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن ثقته في شينزو آبي رئيس وزراء اليابان واتخاذه القرار الصحيح بشأن أولمبياد طوكيو.

وكان شينزو قد ألمح صباح اليوم الإثنين أن الوضع الصحي إذا استمر بذلك الحال فقد يكون تأجيل أولمبياد طوكيو اضطراريا مع تأكيد أن إلغاء المسابقة نهائيا ليس خيارا مطروحا.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "سوف نسترشد برغبات آبي رئيس وزراء اليابان، وهو صديق عظيم للولايات المتحدة الأمريكية".

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وأضاف "آبي قام بعمل رائع في العمل الأولمبي، وفيما يتعلق بأولمبياد طوكيو، سيتخذ القرار الصحيح!".

وتضغط عدد من دول العالم لتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم ومواجهة خطر انتشاره بين الرياضيين المفترض استعدادهم للمسابقة.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 24 يوليو المقبل إلى 9 أغسطس.

وكانت كندا قد أعلنت عدم إرسال أي رياضي يمثل بعثتها والانسحاب من أولمبياد طوكيو حال إقامتها في نفس الموعد.

ونشرت اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي بيانا توضح فيه أنه من المبكر اتخاذ قرار نهائي بشأن المسابقة خاصة وأنه متبقي 4 أشهر.

وأصاب فيروس كورونا 350 ألفا و514 حالة حول العالم وتسبب في وفاة 15 ألفا و317 حالة منهم.

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