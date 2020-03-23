رسميا - بسبب كورونا.. الاتحاد الإسباني يؤجل الدوري لحين سماح الحكومة بإقامته

الإثنين، 23 مارس 2020 - 13:28

كتب : FilGoal

ليجا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) في بيان رسمي تأجيل استئناف مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا ولحين موافقة الحكومة.

وتعاني إسبانيا مثل باقي دول العالم من انتشار فيروس كورونا حتى وصلت إلى ثالث أكثر دولة لديها حالات وفاة في العالم.

وكشف الاتحاد الإسباني في بيان رسمي عن تأجيل عودة الدوري لحين إشعار آخر ودون تحديد موعد معين لاستئنافه.

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ونص البيان على "توافق اللجنة بعد تنسيق بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري على تعليق مسابقات كرة القدم الاحترافية حتى ترى السلطات المختصة في حكومة إسبانيا أنه يمكن استئنافها".

وشدد البيان "سننتظر قرار حكومة إسبانيا بان استئناف المسابقة لا يشكل أي خطر للصحة".

وأتم البيان "نود إظهار امتنانا لأولئك الذين يكرسون جهودهم لتقديم الخدمات الأساسية للإسبان، ونظهر ذكرى صادقة لجميع المتوفين ولكل من يفقدون أحباءهم".

ويعاني العالم من انتشار وباء فيروس كورونا إذ بلغ عدد الحالات 349 ألف و139 حالة بينهم 15 ألف و297 حالة وفاة.

وتعتبر إسبانيا ثالث أكثر دولة من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا إذ بلغ العدد 2182 حالة من أصل 33 ألف و89 حالة مصابة.

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الدوري الإسباني فيروس كورونا لا ليجا
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