محمود علاء: قبل فبراير.. قيل إن الزمالك وقع ولاعبوه لا يهتمون إلا بالمال

قال محمود علاء مدافع الزمالك إن فريقه بدأ الموسم بشكل غير جيد تحت قيادة ميتشو، لكن شخصية لاعبي القلعة البيضاء صنعت الفارق لتتمكن من الخروج من شهر فبراير ببطولتين. وذلك عبر قناة ناديه.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وصرح علاء قائلا: "بدأنا الموسم بفترة انتقالية، وحققنا نتائج غير جيدة تحت قيادة ميتشو بخسارة ضد مازيمبي ثم خسارة تالية في الدوري، وحينها بدأت نغمة أن الزمالك وقع".

وأضاف "لكن شخصية لاعبي الزمالك صنعت الفارق ورغم تخوف الكثيرين من قوة المباريات خلال شهر فبراير، إلا أننا تجاوزناه بفضل الشخصية القوية والتلاحم بين اللاعبين والإدارة".

وواصل المدافع الدولي "لم يكن مقبولا أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين، لذا تجمعنا وقلنا لأنفسنا أمام لقبين في فبراير وكل مكسب لنا في الدوري سيعيد لنا الثقة، وتعاهدنا سويا على أنه لا يجوز أن يمر الموسم بلا بطولة وبنفس النتائج المتواضعة".

وأتم "تجاوزنا موقفا صعبا، وقيل عن لاعبي الزمالك معلومات خاطئة بأن كل تركيزهم على المال وأمور أخرى فرعية بعيدة عن الملعب، بالعكس نقدر قيمة الزمالك وشعبيته وتجاوزنا شهر فبراير بصورة رائعة".

الزمالك حصد لقبي السوبر المصري والإفريقي خلال شهر فبراير كما تمكن من حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

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