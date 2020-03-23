وفاة حارس مرمى إسبانيول الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا

توفى بينيتو جوانيت حارس مرمى فريق إسبانيول الأسبق بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن حارس المرمى الأسبق والبالغ من العمر 84 عاما عانى مؤخرا بسبب فيروس كورونا وتدهورت حالته الصحية.

وأشار التقرير إلى أن بينيتو عانى من سكتة دماغية أيضا متأثرا بضعف حالته الصحية بعد الحالة الإيجابية لفيروس كورونا.

ويعاني العالم من انتشار وباء فيروس كورونا إذ بلغ عدد الحالات 349 ألف و139 حالة بينهم 15 ألف و297 حالة وفاة.

وتعتبر إسبانيا ثالث أكثر دولة من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا إذ بلغ العدد 2182 حالة من أصل 33 ألف و89 حالة مصابة.

وبدأ بينيتو كحارس مرمى بدوري الدرجة الأولى مع إسبانيول عام 1960 وقضى خمس سنوات بالنادي الكتالوني قبل اللعب ست سنوات لفريق ديبورتيفو لاكورونا.

كما عمل بينيتو كمدير فني لعدد من الفرق أبرزها ريال مايوركا وقاديش وإسبانيول ولاس بالماس.

ونجح في تحقيق التأهل للدوري مع ثلاث أندية لكنه لم ينجح في ذلك مع إسبانيول.

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