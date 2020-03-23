نايجولان: بعد تجربة الجلوس بالمنزل أفكر في الاستمرار بالملاعب حتى سن الـ50

لا يطيق البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط كالياري الجلوس في منزله بعيدا عن كرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ناينجولان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "اعتدت القول إنني أحب لعب كرة القدم حتى عمر الـ34".

وأضاف مازحا "لكن في الوقت الحالي أفكر في اللعب حتى سن الـ50 لأنني غير معتاد على الجلوس في المنزل طوال الـ24 ساعة".

إيطاليا تسجل أعلى معدلات انتشار للفيروس في أوروبا وتم عزلها عن العالم، وبالطبع توقفت منافسات الدوري الإيطالي.

وتابع "أعلم أن البعض يحب التحدث عن قيامي بالكثير من المشاكل في غرف الملابس لكن كل ذلك مجرد هراء".

وأتم لاعب روما السابق "أتفاعل جيدا مع كل من عملت معهم، أقول ما أفكر فيه بدون كذب".

ناينجولان انضم لصفوف كالياري الصيف الماضي قادما من إنتر الذي لعب في صفوفه لمدة موسم واحد.

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