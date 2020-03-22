تقرير: برشلونة يسعى للتعاقد مع لابورت مستغلا إيقاف مانشستر سيتي

الأحد، 22 مارس 2020 - 12:54

كتب : FilGoal

لابورت - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يسعى نادي برشلونة لتدعيم خط دفاعه بضم إيمريك لابورت من مانشستر سيتي مستغلا حظر النادي الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية.

إيميريك لابورت

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكشفت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الإسبانية عن رغبة لابورت -25 عاما- في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو ما يعزز موقف برشلونة.

وكان قد تم منع مانشستر سيتي من خوض المنافسات الأوروبية لمدة موسمين مقبلين بسبب خرق قواعد اللعب النظيف من الناحية المالية.

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ويشير التقرير إلى أن برشلونة يريد التوقيع مع اللاعب منذ 2014 لكن تم التراجع بسبب قوة الشراكة بين جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو في ذلك التوقيت.

وأوضح التقرير أن النادي الكتالوني لا يزال حريصا على تعزيز دفاعه بعد أن وصل بيكيه إلى 33 عاما وكثرة إصابات صامويل أومتيتي.

وكان لابورت قد انضم إلى مانشستر سيتي من أتليتك بلباو في يناير 2018 بعد تفعيل بند الشرط الجزائي المقدر بـ 65 مليون يورو.

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