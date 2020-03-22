أسامة جلال يجيب.. الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك أم الاحتراف الخارجي

إذا كان الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك في كفة، والاحتراف الخارجي في الكفة الأخرى، أيهما يختار؟ سؤال يًجيب عنه أسامة جلال مدافع فريق إنبي ومنتخب مصر الأولمبي.

وأجاب أسامة جلال: "الاحتراف الخارجي قبل أي خيار آخر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "أي لاعب يحلم بالاحتراف الخارجي بكل تأكيد. سقف الطموح أصبح عاليا جدا بعد ما قدمه محمد صلاح وتريزيجيه ومن قبلهما العديد".

وعن حقيقة توقيعه لـ الأهلي، قال جلال: "لا لم يحدث. لم أوقع لـ الأهلي".

وتابع "بعد نهاية الموسم الحالي، سيتبقى لي موسمين مع إنبي ولم يجد أي جديد حتى الآن. لم تحدث أي مفاوضات من قبل أي فريق".

وتطرق أسامة جلال للتعقيب على (حقيقة تأثير حلمي طولان على انضمامك لـ الأهلي من عدمه؟) قائلا: "حلمي طولان أب بالنسبة لي قبل أن يكون مديرا فنيا".

وأردف "نُبعد الانتماءات الشخصية لأي مدرب أو إداري، وننظر للمصلحة العامة. إذا كان من مصلحتي الانضمام لفريق معين، فلا يكون هناك أي توجيهات أخرى".

وانضم جلال من مصر للمقاصة إلى إنبي في يونيو الماضي بعقد يمتد حتى 2022.

وتوج اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما التي منحت الفراعنة مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

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